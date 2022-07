Ryzen 7000 : AMD devancerait Intel en lançant ses nouveaux processeurs dès le mois d’août

Une description plutôt intéressante de l'événement “Meet The Expert” d'AMD, qui débutera le 5 août, pourrait avoir révélé le calendrier de lancement de la série Ryzen 7000 d'AMD. Celle-ci couperait alors l’herbe sous le pied d’Intel.

Il se pourrait bien qu’AMD dévoile ses nouveaux processeurs Ryzen 7000 d’ici seulement quelques jours. Sur le site officiel du fabricant, plusieurs utilisateurs ont découvert un événement “Meet The Expert” fixé le 5 août prochain, durant lequel AMD et ses partenaires Asus, ASRock, Biostar, Gigabyte et MSI présenteront vraisemblablement leurs cartes mères équipées des chipsets X670 et X670 Extreme pour la prochaine plateforme AM5 et Ryzen 7000 (“Raphael”) avec de la RAM DDR5 et des lignes PCIe 5.0.

La description de l’événement indique qu’il viendra « Soutenir le lancement récent des processeurs AMD Ryzen 7000 Series », ce qui suggère qu’il se tiendra manifestement après le lancement de la série Ryzen 7000. AMD pourrait donc avoir avancé son calendrier, car des rapports précédents indiquaient eux qu’AMD lèverait le voile sur la nouvelle génération au mois de septembre.

AMD dévoile ses nouveaux Ryzen 7000 en avance

AMD ne s’est pas contenté d’annoncer l’événement sur son site officiel, puisque d’autres utilisateurs ont découvert que certains processeurs qui n’ont pas encore été annoncés avaient été référencés. En effet, AMD a visiblement déjà listé les Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X et Ryzen 5 7600X sur son site, ce qui indique que les quatre processeurs pourraient être lancés en même temps au cours des prochaines semaines.

On s’attend cependant à ce que plus de puces soient présentées lors de l’événement, dont notamment le Ryzen 7 7800X et des puces de la série 3. De nouveaux rapports sont venus indiquer que les prochains processeurs Ryzen 7000 d'AMD seront pour le moins gourmands en énergie, puisque la série 9 pourrait avoir un TDP de base de 170 W, une augmentation importante par rapport aux 105 W de la génération actuelle.

Il s’agit d’ailleurs seulement de la consommation d'énergie des processeurs à l'horloge de base (PL1 chez Intel). La consommation d'énergie en mode boost (PL2 dans le jargon d'Intel) atteindra probablement autour de 230 W.