Radeon RX 7000 : l’arrivée des GPU Navi 3 gravés en 5 nm et 6 nm se confirme

On s’en doutait un peu, mais AMD travaille bel et bien sur la relève des Radeon RX 6000. Un employé de la firme a en effet laissé passer une petite indiscrétion sur son profil LinkedIn en mentionnant les GPU Navi 31, 32 et 33. À l’exception du dernier gravé uniquement en 6 nm, les deux premiers seront disponibles en version 5 nm et 6 nm.

Alors qu’AMD s’apprête à dévoiler les Radeon RX 6950 XT, 6850 XT et 6750 XT, le constructeur travaille également sur sa nouvelle génération de cartes graphiques. Il y a peu, sa PDG Lisa Su a en effet confirmé pour la première fois que les RX 7000 seront disponibles d’ici la fin de l’année. Elle n’a dévoilé que peu de détails à leur propos : c’est à peine si l’on sait qu’ils seront Hopper et Intel Ponte Vecchio.

Des rumeurs ont déjà évoqué des nœuds hybrides de 5 nm et 6 nm, mais aucune information officielle n’a encore été publiée à ce sujet. Mais un ingénieur d’AMD nous a offert la révélation sur un plateau d’argent. Sur son profil LinkedIn, par ailleurs rapidement mis à jour pour supprimer l’indiscrétion, celui-ci confirme que les successeures des RX 6000 seront équipées de trois GPU : Navi 31, Navi 32 et Navi 33.

Les RX 7000 auront des GPU gravés en 5 nm et 6 nm

L’ingénieur précise notamment les nœuds de chacun des GPU. Ainsi, conformément aux rumeurs, le Navi 33 sera le seul monolithique de la liste. Il sera uniquement gravé en 6 nm, tandis que ses voisins auront des nœuds hybrides de 5 nm et 6 nm. AMD aura donc bien recours à une conception Multi-Chip-Modules (MCM). En théorie, le Navi 31 devrait correspondre à la RX 7900 XT, tandis que le Navi 32 fait référence à la RX 7700 XT.

Notons que l’employé inscrit également l’accélérateur MI300 à sa liste. Là encore, ce dernier profiterait d’une gravure en 6 nm. Il devrait donc faire suite à la série MI200, celle-là même qui a marqué l’entrée de la conception MCM chez AMD. Nous n’en savons pas beaucoup plus sur leur sujet à l’heure, mais ils pourraient bien être mis en confrontation avec les Hopper et Intel Ponte Vecchio de Nvidia.