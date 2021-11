AMD maintient la pression sur Intel avec 25% de parts de marché des processeurs

AMD poursuit doucement mais sûrement sa conquête du marché des processeurs. En effet, l'équipe rouge enregistre pour l'instant 24,6% de parts de marché au 3e trimestre 2021. D'excellents résultats qui augurent le meilleur pour le lancement des processeurs Zen 4 en 2022.

Comme vous le savez, AMD revient de loin. Il aura fallu des années au constructeur pour remonter la pente et s'imposer à nouveau comme un concurrent de poids à Intel. Comme le prouvent les derniers résultats du cabinet d'études Mercury Research, l'équipe rouge a gagné des parts de marché pour le sixième trimestre consécutif.

En effet, AMD a franchi un cap concernant les parts de marché sur les CPU x86. L'entreprise détient actuellement 24,6 % au troisième trimestre 2021. Dans l'histoire du constructeur, il s'agit de la seconde plus grande part de marché sur ce secteur jamais atteinte par AMD, précédé des 25,3% de parts de marché obtenues par la société en 2006.

Fait inédit en revanche, AMD enregistre également d'excellents résultats sur le marché des ordinateurs portables équipés de processeurs x86, avec 22% de parts de marché. Un record absolu pour l'entreprise. Malgré la pénurie actuelle de silicium et de puces électronique, la marque a réussi à se maintenir et à se positionner sur certains marchés clés.

AMD a de quoi contrer Intel et ses Alder Lake

En juin 2021, le baromètre de Valve sur le matériel des joueurs Steam annonçait 30% de parts de marché pour AMD, contre 69% pour “Big Blue”. Désormais, l'enjeu pour l'entreprise va être de devoir préserver, voire améliorer ses bons résultats. Il est nécessaire de rappeler qu'Intel vient tout juste de lancer ses nouveaux processeurs Intel Alder Lake, qui arborent une architecture inédite et affichent une nette amélioration de la gestion de la mémoire cache.

Pour répondre à Intel et les Soc Alder Lake, AMD pourra compter sur le lancement de ses nouveaux processeurs Zen 4, prévu pour l'instant en 2022. De nouvelles puces Zen 3 seront également lancées en début d'année prochaine, qui disposeront notamment du 3D V-Cache. Cette technologie augmente la quantité de cache sur les puces et permettra d'obtenir de meilleures performances globales de l'ordre de 15%. Pour en revenir aux Zen 4, précisons qu'il s'agira des premières puces AMD gravées en 5nm. En toute logique, on devrait donc s'attendre à une meilleure efficacité énergétique et par extension à de meilleures performances, de l'ordre de 20%.

Source : Hardware Times