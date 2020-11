AMD RX 6800 XT : la carte graphique bat un record du monde grâce à un overclock à 2,65GHz

À peine sortie que la RX 6800 XT établit un nouveau record du monde. L'overclocker Lucky_n00b est en effet parvenu à faire grimper la fréquence de la carte graphique à 2,65GHz, lui assurant un score de 47 932 points sur le logiciel de benchmark 3DMark, et ce, sans avoir utilisé d'azote liquide pour la rafraîchir. Elle devance ainsi la GeForce RTX 3090 de Nvidia de 200 points et promet des performances encore plus impressionnantes à l'avenir.

Ses premiers benchmarks confirmaient des performances ahurissantes. Le lendemain de sa sortie, la RX 6800 XT impressionne déjà en ayant établi un nouveau record du monde d'overclocking. Cette discipline, que certains pratiquent à haut niveau, consiste à augmenter la fréquence de fonctionnement d'origine d'un composant, afin d'améliorer ses performances. Cette technique n'est toutefois pas sans risque, puisqu'elle peut entraîner une surchauffe et donc une usure avancée des composants.

On doit ce record à l'overclocker “Lucky_n00b”, alias Alva Jonathan, qui a fait monter la fréquence de la carte graphique à 2,65 GHz, contre 2,01 GHz de base. S'ils sont déjà impressionnants, ces résultats le sont encore plus sachant qu'Alva Jonathan n'a pas utilisé d'azote liquide, un élément très prisé par les overclockers, pour refroidir la carte graphique. Cette dernière a donc évité la surchauffe simplement avec son ventilateur déjà intégré. En revanche, Alva s'est bien servi d'azote liquide pour refroidir le Ryzen 5950X, le CPU auquel la RX 6800 XT a été couplée et qui, lui, a atteint une fréquence de 5,4 GHz.

La RX 6800 XT détrône la GeForce RTX 3090 de Nvidia

On la savait déjà plus performante que la GeForce RTX 3080 en 4K, on est désormais certain qu'elle enterre la GeForce RTX 3090. En effet, la RX 6800 XT a atteint un score de 47 932 points sur le logiciel de benchmark 3DMark FireStrike, soit 207 points de plus que sa rivale. Néanmoins, Lucky_n00b aurait modifié la tessellation, une méthode qui permet aux rendus graphiques d'être plus détaillés en ajoutant des polygones, au sein du programme, augmentant ainsi les scores de la carte graphique.

HWBOT, le site de référence de l'overclocking, considère tout de même le score comme valide. La RX 6800 XT n'étant sortie qu'hier, on peut s'attendre à ce que ces chiffres soient prochainement dépassés, au fur et à mesure que d'autres overclockers se la procurent et que d'autres techniques de rafraîchissement, comme l'azote liquide, restent encore à explorer. Même si la route est encore longue, la carte graphique sera peut-être la première à dépasser la barrière des 3 GHz.

Source : HWBOT