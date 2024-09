AMD ne veut plus lancer de GPU ultra haut de gamme, les joueurs vont pleurer

Avec sa prochaine génération de GPU sous l'architecture RDNA 4, AMD a confirmé un changement de stratégie de taille. En effet, le constructeur entend se détourner du segment des cartes graphiques ultra haut de gamme. Dans l'optique de grignoter des parts de marché à Nvidia, la marque veut se concentrer sur les produits grand public.

Alors qu'AMD vient tout juste de présenter son nouveau processeur mobile Ryzen Z2 Extreme, la marque vient de détailler sa stratégie pour la prochaine génération de GPU sous RDNA 4.

Dans une interview accordée à Tom's Hardware, le vice-président senior et directeur général d'AMD Jack Huynh a détaillé la nouvelle approche de l'équipe rouge. Et autant dire qu'il s'agit d'un sacré bouleversement. En effet, le patron a confirmé qu'AMD allait se retirer tout bonnement du marché des GPU haut de gamme.

Les GPU ultra haut de gamme, c'est terminé pour AMD

Ainsi, le secteur Enthusiast sera laissé à Nvidia, AMD préférant concentrer ses ressources sur des produits plus rémunérateurs et plus grand public. L'objectif final étant bien entendu de gagner des parts de marché face à son concurrent de toujours sur le marché des cartes graphiques PC. Pour le responsable, AMD doit revenir à une stratégie proche de celle adoptée avec les RX 5000, plutôt que celle opérée avec les RX 6000 et RX 7000.

En d'autres termes, arrêter la course à la puissance (déjà gagnée par Nvidia avec les RTX 4090) pour se concentrer sur les segments mainstream et Performance, des secteurs à fort potentiel de croissance. Des 12 % de parts de marché actuels, AMD espère ainsi grimper à 40 % avec cette nouvelle politique.

Gagner des parts de marché pour séduire les développeurs

Par extension, gagner des PDM permettra à AMD de peser davantage dans les négociations avec les développeurs de jeux vidéo. Pour cause, difficile de convaincre des studios d'optimiser leurs titres pour les GPU AMD lorsqu'ils ne représentent qu'une minorité du parc en place.

“Sans échelle, je ne peux pas attirer les développeurs. Si je dis aux développeurs : “je ne vise que 10 % de parts de marché”, ils me répondent simplement “Bonne chance Jack, on doit choisir Nvidia”. Mais si je le leur dis qu'on peut atteindre 40 % de part de marché avec cette stratégie, ils me disent “Maintenant, je vais optimiser sur AMD”, explique-t-il.

Attention, AMD n'exclut pas de revenir plus tard sur le segment des GPU haut de gamme. Lorsque le rapport de force avec Nvidia sera plus équilibré, l'entreprise l'envisagera. Les améliorations apportées sur l'architecture RDNA 4, notamment sur l'efficacité énergétique et l'optimisation du Ray-Tracing, devrait déjà lui permettra de réduire l'écart.

Source : Tom's Hardware via TechPowerUp