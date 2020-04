AMD confirme officiellement le lancement des CPU Zen 3 et GPU RDNA2 fin 2020

AMD explique sur Twitter que son calendrier de lancement ne sera pas trop impacté par le coronavirus, et table toujours sur un lancement des CPU Zen 3 et GPU RDNA2 à la fin de l’année 2020. Le fondeur publie également quelques données économiques rassurantes.

Le lancement des prochaines générations de processeurs Zen 3 et de GPU RDNA2. Zen 3 est le nom de la prochaine architecture de CPU de la firme, sur laquelle sera construite la prochaine gamme de processeurs desktop, mobile et entreprise. Ces puces seront gravées via un procédé 7 nm+ amélioré.

Le nouveau procédé de gravure devrait adopter l’EUV (Ultraviolets Extrêmes) qui permet d’augmenter la résolution et donc de densifier le nombre de transistors. Cela peut potentiellement se traduire par une densité de transistors en hausse de 20% tout en réduisant la consommation énergétique de 10%. Le nouveau procédé pourrait également augmenter le nombre d’instructions par cycle d’horloge entre 8% et 10%.

En outre, des rumeurs suggèrent que AMD va améliorer le multithreading, de sorte que chaque coeur des CPU Zen 3 puissent prendre en charge 4 threads simultanément. L’architecture RDNA2 débouchera sur des puces elles aussi gravées en 7 nm+. AMD promet d’ailleurs un gain de performances par watts de 50% sur la génération actuelle. Ainsi que la prise en charge du Ray Tracing matériel.

En outre, les futurs GPU devraient prendre en charge le Variable Rate Shading, une technologie jusqu’ici réservée aux cartes Nvidia RTX. Outre ces annonces, AMD rapporte une forte progression dans les datacenters. Selon la firme, deux projets de super-calculateurs américains sur trois choisissent d’utiliser exclusivement des GPU et CPU AMD. De quoi sans doute donner à Intel de nouvelles raisons de s’inquiéter, alors que la part de marché de AMD atteint désormais 40% sur PC.