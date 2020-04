AMD présente les Ryzen 3100 et 3300X : des quad-core Zen 2 à moins de 120 dollars

AMD présente aujourd’hui de nouveaux processeurs pour compléter la gamme Ryzen 3000. Le fondeur américain comble ici les segments entrée de gamme, avec les modèles 3100 et 3300X, deux quad-core équipés de coeurs Zen 2. Leur prix est respectivement de 99 dollars et 120 dollars. Ils seront en vente au mois de mai 2020.

Profitant d’une période propice et de belles réussites, tant au niveau CPU que GPU, AMD renforce son offre de processeur déjà bien fournie avec les Ryzen 5, 7 et 9. La firme américaine vient de présenter deux nouveaux modèles pour la gamme Ryzen 3000. Il s’agit de composants entrée de gamme, signifiant qu’AMD en a presque fini avec cette génération. Et cela se confirme, puisque les premières informations sur les Ryzen 4000 ont déjà été diffusées, notamment une date de sortie prévue avant la fin de l’année 2020.

Les deux nouveaux processeurs se nomment Ryzen 3 3100 et Ryzen 3 3300X. Ce sont deux quad-core équipés de coeurs Zen 2, comme leurs grands frères, avec deux canaux par coeurs. Soit huit canaux en tout. Leur cadence de base atteint 3,6 et 3,8 GHz respectivement. Ils sont compatibles avec le mode boost, pour atteindre, respectivement, 3,9 GHz et 4,3 GHz maximum. Ils intègrent 18 Mo de cache (2 Mo de L2 et 16 Mo de L3) pour réduire les latences. Ils sont compatibles avec les emplacements de cartes mères au format AM4.

Moins de 100 dollars le quad-core

Outre des spécifications techniques très correctes, le plus intéressant à propos de ces deux processeurs reste le prix. Conservant cette stratégie commerciale agressive vis-à-vis d’Intel, les deux nouveaux Ryzen 3000 sont positionnés autour des 110 dollars. Un peu moins pour le Ryzen 3100, puisqu’il sera vendu à 99 dollars. Une solution quad-core à moins de 100 dollars, ce n’est pas courant. Et un peu plus pour le Ryzen 3300X, qui sera proposé à 120 dollars environ.

Comme la plupart des Ryzen 3000, les deux petits nouveaux seront en vente en stand alone dans toutes les bonnes crèmeries informatiques. Le lancement est prévu au mois de mai. Soit le mois prochain. Dans le communiqué de presse sur les deux Ryzen, AMD évoque également la carte mère B550, compatible avec les processeurs AM4 et offrant la connectivité PCIe 4.0. Elle sera en vente à partir du mois de juin, soit quelques semaines plus tard. Elle sera proposée par une belle brochette d’ODM, comme MSI, Asus, Gigabyte ou encore ASRock.