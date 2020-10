AMD ne connaît pas la crise et rachète Xilinx pour 35 milliards de dollars

Advanced Micro Devices (AMD) et Xilinx annoncent le rachat du second pour la somme de 35 milliards de dollars. Cette acquisition majeure devrait aider AMD à entrer sur de nouveaux marchés ou se renforcer dans les domaines dans lesquels Xilinx est leader – notamment les équipements 5G, les puces destinées à l'automobile et les datacenters. De quoi mieux positionner le groupe face à des acteurs comme Nvidia, lui aussi en pleine consolidation.

AMD va prochainement débourser la bagatelle de 35 milliards d'euros pour racheter Xilinx. Peu connu du grand public, Xilinx est pourtant l'un des leaders mondiaux en matière de semiconducteurs. Le groupe est notamment à l'origine des puces de type FPGA (Field Programmable Gate Array), de System-on-Chip (SoC) programmables et de systèmes dit Adaptive Compute Acceleration Platform (ACAP). L'ironie du sort, c'est que c'est Xilinx qui est à l'origine du modèle fabless (sans usine propre) dans le secteur des semi-conducteurs.

Un modèle que AMD a totalement adopté, ce qui lui a permis de reprendre l'avantage sur Intel à une vitesse fulgurante. En se passant d'usine, AMD bénéficie des meilleurs procédés de gravure disponibles, sans en assurer lui-même la recherche et le développement. Cela a permis en peu de temps à AMD de renouer avec une forte croissance, qui lui permet aujourd'hui de boucler ce rachat.

AMD enchaîne les succès et fait tout pour que ça continue

Les produits Xilinx sont répandus dans de nombreux secteurs, notamment les data centers, les réseaux de télécommunication, l'intelligence artificielle, l'automobile, les infrastructures industrielles, l'aérospatial, la défense ou encore l'audiovisuel professionnel. L'acquisition va ainsi permettre à AMD d'entrer sur de nouveaux marchés tout en renforçant son leadership. Le rachat devrait également mieux positionner le fondeur face à Nvidia, qui est lui aussi à l'origine d'une consolidation du secteur avec le rachat de ARM.

Lire aussi : AMD séduit de plus en plus de joueurs aux dépends d'Intel

Lisa Su explique dans le communiqué de presse que ce rachat de Xilinx va permettre d'établir AMD comme “le leader industriel sur l'informatique hautes performances et le partenaire de choix pour les entreprises les plus grandes et importantes dans le monde”. Jeudi dernier, Intel a annoncé une chute de ses profits trimestriels de 29%, ce qui a fait immédiatement baisser le prix de l'action de 10 points. AMD de son côté a révélé une croissance des profits vertigineuse, de l'ordre de 148 %. L'action AMD qui valait, il y a à peine 5 ans, seulement 2 dollars dépasse aujourd'hui les 82 dollars. La capitalisation boursière de AMD est aujourd'hui estimée à 100 milliards de dollars.

Source : AMD