AMD : après le lancement des RTX 3000, le constructeur lance ses premiers vélos

AMD vient de créer la surprise. Alors que Nvidia occupe la scène médiatique avec ces RTX GeForce 3000, AMD a décidé de lancer sa première gamme de vélos de routes et de montagnes. Pourquoi pas.

Comme vous le savez probablement, Nvidia a récemment dévoilé en grande pompe sa nouvelle génération de cartes graphiques, les RTX GeForce 3070, 3080 et 3090. Pendant près d’une heure, le PDG et fondateur de l’entreprise Jen-Hsun Huang a présenté les différente spécificités techniques de ces cartes graphiques surpuissantes.

Et en mardi 8 septembre 2020, AMD a fait une annonce plutôt surprenante. Tandis que les fans de la marque s’attendaient à des cartes graphiques inédites, en guise de réponse à son principal concurrent, l’équipe rouge a dévoilé sa première gamme… de vélos de route et de montagne !

Disponibles uniquement sur le site AMD Fan Store et en import depuis les États-Unis, les « AMD Custom Cruiser Bike » et « AMD Custom Mountain Bike » sont proposés à partir de 299 $. Le premier est équipé d’un garde-boue Bobtail, d’une selle à double ressort, et de roues de 26 pouces.

Le « Mountain » se destine lui aux amateurs de sortie en montagne ou en terrain difficile. Il embarque un changement de vitesse à index Shimano, des freins VTT, un cadre à double suspension et d’une « selle de vélo confortable » selon la description du produit. Chaque vélo est disponible en blanc ou en noir et arbore fièrement le logo AMD.

Si vous êtes un fan inconditionnel d’AMD et de cyclisme, voilà l’occasion rêvée d’allier vos deux passions pour un peu moins de 350 €, si l’on compte les frais de ports depuis les États-Unis. Pour rappel, AMD vient d’ajouter Honor à la piste de ses partenaires. En effet, les MagicBook et MagicBook Pro 2020 du constructeur chinois passent sous pavillon AMD, après deux générations basées sur des plateformes Intel.

Ainsi, on retrouve un Ryzen 5 4600H hexa-core cadencé à 3 GHz (mode turbo 4 GHz), accompagné de 16 Go de RMA au format DDR4 et d’un SSD de 512 Go pour le MagicBook Pro 2020. Quant au MagicBook classique, il profitera d’un Ryzen 5 4500U doté de 8 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go également.

Source : AMD Fan Store