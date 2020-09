MagicBook et MagicBook Pro 2020 : Honor renouvèle ses PC portables et passe sous pavillon AMD

A l’occasion de l’IFA qui se déroule du 3 au 5 septembre à Berlin, Honor a présenté de nombreux produits dont les nouvelles versions de ses deux laptops, le MagicBook et le MagicBook Pro. Particularité commune de ces nouveaux PC portables : ils tournent avec des plates-formes AMD Ryzen. Une tablette les accompagne : la Honor Tab 6.

Comme Huawei, Honor entame un élargissement de son offre pour pallier le manque de smartphones. A l’occasion de l’IFA, qui a ouvert ses portes hier, a marque renouvelle sa gamme MagicBook, des PC ultraportables de bonne facture et au très bon rapport qualité-prix. Les deux modèles sont concernés : le MagicBook classique, aussi bien en 14 pouces qu’en 15 pouces, et le MagicBook Pro. La marque en profite également pour lancer une nouvelle tablette : la Honor Pad 6. Entrons donc dans le détail.

Commençons avec le MagicBook Pro. Comme en début d’année, le PC portable garde son châssis et son design. L’ordinateur conserve donc sa dalle de 16,1 pouces. Le rétroéclairage est toujours IPS, Honor promettant une luminosité de 300 nits. La définition est Full HD et la résolution atteint 137 pixels par pouce. Vous retrouvez également le clavier complet, la « pop-up camera » 1 mégapixel cachée dans un bouton et le lecteur d’empreinte pour le verrouillage.

Honor se tourne du côté d’AMD

À l’intérieur, c’est la grosse surprise : après avoir adopté des plates-formes Intel sur ses deux dernières générations de MagicBook Pro, cette nouvelle version passe sous pavillon AMD. Vous y retrouvez donc un Ryzen 5 4600H, hexa-core cadencé à 3 GHz (avec mode Turbo à 4 GHz). Il est accompagné de 16 Go de RAM au format DDR4 et de 512 Go de stockage au format SSD.

La batterie affiche une capacité de 56 Wh répartie sur deux cellules. L’autonomie annoncée est de 8 heures et 30 minutes. Le PC est fourni avec un chargeur USB type-C délivrant une puissance de 65 watts. Windows 10 Home Edition est évidemment aux commandes. Le Magic Book Pro arrivera en France le 8 septembre et sera proposé au prix de 900 euros environ, hors ODR.

Passons au MagicBook classique. Cette nouvelle version se décline, comme les précédentes, en deux tailles : 14 pouces et 15 pouces. Comme le nouveau MagicBook Pro, les deux MagicBook conservent le même châssis que leurs prédécesseurs, le même lecteur d’empreinte, la même caméra pop-up 1 mégapixel, ainsi que les mêmes dalles IPS Full HD. Pas de changement donc au niveau physique.

À l’intérieur, en revanche, là encore, AMD remplace Intel. Le MagicBook adopte la plate-forme Ryzen 5 4500U pour les deux tailles d’écran. Le composant est accompagné ici de 8 Go de RAM (toujours au format DDR4) et de 512 Go de stockage (toujours en SSD).

10 heures et demie d’autonomie annoncées

Côté batterie, les deux modèles ne profitent pas de la même : 42 Wh (sur trois cellules) pour le plus petit et 56 Wh (sur quatre cellules) pour le plus grand. Honor affirme qu’elles offrent 10 heures et demie d’autonomie au modèle 15 pouces et un peu moins de 7 heures et demie au modèle 14 pouces. Les deux batteries se rechargent ici aussi avec un chargeur USB type-C de 65 watts, rechargeant les batteries de 46 % et 53 % respectivement en une demi-heure. Les MagicBook arriveront en France le 23 septembre prochain. Le prix, un peu en augmentation, démarre à 750 euros.

Finissons avec la tablette Honor Tab 6, déjà officialisée en Asie cet été. Il s’agit d’une tablette entrée de gamme qui intègre un écran Full HD+ de 10,1 pouces, un capteur selfie de 2 mégapixels et un capteur photo à l’arrière de 5 mégapixels. Le chipset est un Kirin 710A, un octo-core cadencé à 1,7 GHz. Il est accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. La batterie est un modèle 5100 mAh. À cela s’ajoute Android 10, sans les services Google, et deux haut-parleurs stéréo. Elle se décline en version WiFi et LTE. Pas de prix ou de date de sortie à l’heure actuelle.