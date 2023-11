Amazon voudrait remplacer Android par son propre système Vega OS

De plus en plus d'indice convergent vers la volonté d'Amazon de se passer d'Android au profit de son système maison, Vega OS. Il tournerait sur les Fire TV et autres objets connectés de la marque.



Cela fait bien longtemps qu'Amazon est plus qu'un site de ventes en ligne. L’entreprise fondée par Jeff Bezos a depuis diversifié ses produits, et parmi eux on trouve de nombreux objets connectés comme les Fire TV Stick ou la gamme d'enceintes intelligentes Echo. Tous ces appareils fonctionnent avec une version modifiés d'Android appelée Fire OS. C'est aussi le système que l'on retrouve que les smart TV Amazon. Il a cependant ses limites et accuse un retard certain. Actuellement, Fire OS en est à sa 7e version, basée sur Android 9. Bien loin d'Android 14 sorti cette année.

Selon une source et plusieurs indices parsemés ça et là depuis quelques années, Amazon pourrait bien se passer définitivement d'Android en lançant son propre système d'exploitation. Pour le moment, il possède le nom de code Vega OS. Le but serait de l'embarquer sur l'ensemble des objets connectés estampillés Amazon. La société serait sur le projet depuis 2017. L'an dernier, un employé anonyme a affirmé qu'elle travaillait sur “un concurrent à iOS/Android pour tous les appareils”.

Amazon développerait un concurrent à Android et iOS appelé Vega OS

Ce ne sont pas les seuls éléments en faveur de la rumeur. Dans les centaines de personnes qui travailleraient sur le nouveau système, il y aurait Zibi Braniecki. Cet ex-ingénieur de chez Mozilla (Firefox) a rejoint la division OS d'Amazon début 2023. Sur son profil LinkedIn, on peut lire à propos de son poste qu'il “met à profit son expérience technique et son leadership pour créer un système d'exploitation de nouvelle génération pour les gammes de produits Amazon”.

Vega OS a pour ambition de remplacer Android y compris sur les systèmes d'infodivertissement automobiles. Il est en effet déjà possible de connecter Fire TV à son véhicule. D'après les personnes proches du dossier, avec qui la source citée plus bas a pu parler, Vega OS est déjà bien avancé. Il aurait été testé sur plusieurs appareils et pourrait se retrouver sur certaines télévisions connectée Amazon dès 2024.

