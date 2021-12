Pornhub : voici les recherches et les catégories préférées des internautes

C'est l'heure du bilan pour Pornhub alors que 2021 touche à sa fin. Le site pornographique vient de dévoiler les catégories et les recherches fétiches de ses utilisateurs.

On trouve de tout sur Pornhub et même des cours de mathématiques. Mais selon vous, quelles sont les catégories les plus prisées par les utilisateurs ? Comme chaque année, Pornhub fait le point en dévoilant une myriade d'informations sur les habitudes des internautes. Parmi les catégories les plus appréciées de 2021, « Japanese » monte à nouveau sur la première marche du podium, devant « Lesbian » et « Ebony ». Les catégories « Hentai », « Milf » et « Anal » se classent respectivement quatrième, cinquième et sixième. Voici le classement complet :

Par ailleurs, les internautes coquins n'hésitent pas à taper des mots dans la barre de recherche lorsqu'ils sont en quête de vidéos. En 2021, « hentai », « japanese », « lesbian », « milf », « pinay », « asian » et « step mom » gravitent en haut du classement.

La plateforme a également révélé d'autres données intéressantes à l'instar des pays qui font le plus de trafic sur Pornhub. Les trois premières places sont occupées respectivement par les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. La France est tout de même quatrième, suivie de près par l'Italie.

Dans nos contrées justement, la catégorie la plus appréciée est «lesbian ». Du côté des termes tapés le plus fréquemment sur Pornhub, on retrouve « française », « hentai », « french », « milf », « lesbian », « francais », « gros cul » ou encore « amateur français ».

Certains geeks aiment voir leurs personnages fétiches dans des positions suggestives. Lara Croft est notamment la protagoniste vidéoludique la plus recherchée devant D.Va d'Overwatch, Mario et Jill Valentine de Resident Evil. Sans oublier Princess Peach, cinquième.

Quant aux jeux qui reviennent le plus souvent dans les recherches, Fortnite est seul en tête, Minecraft et Overwatch complétant le podium :

Enfin, voici les personnages de cinéma et les films les plus recherchés sur la plateforme. La super-vilaine DC Harley Quinn devance Wonder Woman et Harry Potter.

Pour mémoire, le célèbre site pornographique a été embourbé dans une vive controverse à la fin de l'année dernière. À la suite de la découverte de vidéos pédopornographiques dans son catalogue, Mastercard et Visa ont tout bonnement arrêté de collaborer avec Pornhub. Conséquence directe, les personnes désireuses de s'abonner à l'offre premium doivent désormais utiliser des cryptomonnaies ou payer via un virement Sepa.

Qui plus est, Pornhub et d'autres sites X notables risquent d'être bloqués en France s'il ne déploient pas rapidement un dispositif pour interdire l'accès aux mineurs.