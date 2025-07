Google Home refuse d’agir sur vos ampoules connectées ? Voici la solution en attendant un correctif

Des utilisateurs frustrés constatent que depuis quelques jours, leur enceinte connectée Google Home ne prend pas en compte les commandes concernant les ampoules connectées. Heureusement, il y a une solution.

La domotique, c'est pratique. Pour peu que l'on prenne le temps de placer et configurer prises, ampoules et autres appareils connectés, les contrôler se fait depuis son canapé en toute simplicité. “Ouvre les volets“, “Allume la lumière du salon“, “Programme le lancement de la machine à café pour demain 7h30“… Tout est possible ou presque, il suffit de s'adresser à son enceinte connectée Amazon, Google ou autre. Un gain de temps que beaucoup apprécie, du moins quand ça fonctionne.

Depuis plusieurs jours, les propriétaires d'une enceinte Google Home constatent que le système marche de moins en moins bien. Ils demandent la météo du jour et obtiennent celle d'une ville à des centaines de kilomètres de là, ils lancent une musique dans le salon et elle se joue dans la chambre, etc. Pour certains, le contrôle des ampoules connectées est carrément devenu impossible. Ce bug énervant n'a pour l'instant qu'un seul remède.

Si Google Home ne contrôle plus vos lumières connectées, faites ceci pour que ça refonctionne

Dans le cas où vous êtes concerné, il suffit de prononcer une commande simple : “Hey Google, synchronise mes appareils“. Une fois la procédure terminée, vous devriez pouvoir de nouveau contrôler vos ampoules connectées à la voix.

Il est également possible de restreindre l'opération à ces dernières en passant par l'application Google Home sur smartphone. Une fois ouverte, appuyez que le “+” pour ajouter un nouvel appareil, descendez jusqu'à la section “Fonctionne avec Google Home” et reconnectez le service associé aux ampoules.

De son côté, Google reconnaît le souci. Sur le réseau social Reddit, un porte-parole confirme qu'un correctif est en cours de développement : “Nous sommes conscients d'un problème lié à l'utilisation des commandes vocales pour contrôler certains éclairages. Nous vous tiendrons informés dès que possible. Merci de votre patience“. Ce message a été posté le 26 juillet 2025 et au moment de publier cet article, le bug est toujours présent d'après les témoignages des internautes.