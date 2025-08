Ces enceintes connectées populaires peuvent prendre feu sous certaines conditions, êtes-vous concerné ?

Un constructeur d'enceintes connectées reconnu confirme qu'un de ses appareils présente un risque d'incendie avéré. Plusieurs internautes ont déjà fait part de leur témoignage. Voici ce que l'on sait.

Il y a un peu plus d'un an, nous vous racontions l'histoire d'une famille sauvé d'un incendie par son enceinte connectée Apple HomePod. Cette fois-ci, ça ne risque par d'arriver puisque c'est l'enceinte elle-même qui a pris feu. Plus précisément la Sonos Roam de première génération, sortie en 2021. Elle a été remplacée par une version 2 en 2024. Si vous possédez le modèle antérieur, méfiez-vous.

“Mon enceinte Sonos Roam, vieille de deux ans et presque inutilisée, a pris feu l'autre jour. […] J'ai senti une drôle d'odeur dans la pièce où elle se trouvait. Au bout de quelques heures, l'odeur s'est intensifiée et j'ai reconnu une odeur de plastique brûlé. J'ai donc tout débranché. Le coupable était l'enceinte Roam, déjà roussi et bombé au niveau du port USB-C“, raconte un internaute sur Reddit. Le résultat est visible sur la photo ci-dessous. Il précise que l'enceinte était branchée avec le câble USB-C fourni par Sonos, lui-même connecté à un bloc Apple 12W.

Attention si vous possédez cette enceinte connectée, elle présente un risque d'incendie réel

Rapidement, d'autres personnes sont venues raconter des histoires similaires, clichés à l'appui. Sur les forums de Sonos, on trouve des récits identiques datant de 2021. Le service client de Sonos ne s'est pas montré très compréhensif dans la plupart des cas. Cette fois-ci en revanche, les incidents sont remontés plus haut et l'entreprise explique avoir pris la mesure du problème, tout en disant qu'il reste marginal.

Sonos déclare à Bloomberg avoir déjà déployé des correctifs : “Nous avons suivi de près un nombre limité de signalements concernant le rechargement en USB-C sur certaines enceintes Sonos Roam de première génération. Bien que le taux d'incidence global soit très faible et que les conditions environnementales semblent jouer un rôle, nous avons pris plusieurs mesures proactives pour réduire encore davantage la probabilité de ce problème, notamment des mises à jour logicielles et des améliorations matérielles“. Aucun rappel de produits n'a été publié.