Amazon propose cette carte mémoire microSD SanDisk Ultra 256 Go à bas prix

Vous avez un smartphone, une tablette ou une console de jeu portable et vous souhaitez augmenter la mémoire de votre appareil ? Optez pour la carte microSD SanDisk Ultra 256 Go qui est proposée à bas prix chez Amazon.

Nous vous invitons à vous rendre sur le site Amazon où la fameuse plateforme en ligne propose une carte mémoire microSD à un prix intéressant. À l'occasion d'une offre à durée indéterminée, la SanDisk Ultra de 256 Go est actuellement vendue par le géant du commerce en ligne à 21,99 euros, ce qui correspond au meilleur tarif du moment.

Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite en point relais car le montant de l'article est inférieur à 35 euros d'achat. Afin d'obtenir la livraison gratuite à domicile, il est conseillé d'ajouter un autre article à 13,01 euros (minimum) ou d'être membre au programme Amazon Prime.

Idéale pour augmenter la mémoire d'un smartphone, d'une tablette ou d'une console de jeu portable, la SanDisk Ultra (référence SDSQUAC-256G-GN6MA) proposée dans un coloris rouge/gris est une carte mémoire de type microSDXC qui dispose de la classe 10 pour enregistrer et visionner des vidéos en Full HD, et de la classe A1 pour un chargement plus rapide des applications.

Fournie avec un adaptateur SD, l'accessoire embarque des vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 150 Mo/s et a la possibilité de déplacer jusqu'à 1 000 photos par minute. Enfin, la SanDisk Ultra affiche des dimensions de 15 mm x 11 mm x 1 mm et un poids léger de 0,4 gramme.