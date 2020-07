Amazon Prime Video : la nouvelle appli Windows 10 permet de regarder films et séries hors connexion

Amazon Prime Video est enfin disponible sur le Microsoft Store de Windows 10. L’application permet de télécharger films et séries pour les visionner hors ligne, mais se limite pour l’instant à une qualité d’image en 720p.

Les abonnés de la plateforme Amazon Prime vidéo et utilisateurs de Windows 10 peuvent se réjouir, puisqu’une application dédiée est désormais disponible sur le Microsoft Store. Elle permet de visionner le contenu présent sur la plateforme de streaming en direct, ou de regarder un film ou une série en mode hors ligne. Auparavant, vous deviez vous rendre sur votre navigateur web afin de visionner le film désiré. Néanmoins, vous étiez dans l’incapacité de télécharger un quelconque contenu pour le regarder en hors-ligne.

Un visionnage hors ligne, mais pas en 4K

Un point faible est à signaler concernant cette application Amazon Prime vidéo pour Windows 10. Selon les cas, il est impossible de télécharger un contenu avec une qualité supérieure à 720 ou 1080p. Ces résolutions sont déterminées selon le contenu que vous aurez choisi en amont. Comment les distinguer ? Dans la partie Paramètres de l’application, vous aurez différentes étiquettes comme Optimale (1 heure de vidéo pour 2,4 Go de stockage), Très bonne (1 heure de vidéo pour 1,1 Go de stockage) ou Bonne (1 heure de vidéo pour 0,5 Go de stockage). Malgré différentes différentes tentatives, impossible de télécharger des vidéos supérieures à du 720p, même si Amazon explique qu’il est possible de télécharger du contenu en 1080p.

Malgré ce défaut, vous pourrez tout de même regarder des films sans connexion internet. L’application est encore toute jeune et vieillira peu à peu tel un bon vin. Dans l’avenir, il se pourrait que nous puissions profiter de la 4K, qui sait ? Le service d’Amazon, ne finit pas de s’enrichir dans l’objectif évident de concurrencer Netflix. Très récemment, le service de streaming d’Amazon a d’ailleurs intégré la fonctionnalité Watch Party afin de regarder facilement un film entre amis à distance, sans avoir à payer deux abonnements.

Bien entendu, si cette application dédiée à Amazon Prime Vidéo est disponible gratuitement, un abonnement est nécessaire afin de regarder les films et séries que propose la plateforme de streaming. Les nouveaux abonnés disposent de trente jours d’essai gratuit. Au-delà c’est payant. L’abonnement coûte 5,99 euros par mois pour une formule mensuelle. Il existe une autre alternative, vous rajoutant quelques fonctions intéressantes. Pour seulement 49 euros, vous pourrez prétendre à Amazon Prime et ainsi avoir accès par la même occasion à Amazon Prime Vidéo. Pour rappel, Amazon Prime Vidéo est disponible sur navigateur web, télévisions, Apple TV, Android, iOS, iPadOS, décodeur, la Fire Stick TV d’Amazon, Android TV, etc.

A lire aussi : catalogue Amazon Prime Video juillet 2020, les séries et films à regarder