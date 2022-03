Amazon Prime propose maintenant Deliveroo Plus dans son abonnement

Amazon Prime offre un nouvel avantage à ses abonnés. Désormais, les utilisateurs peuvent profiter d'un abonnement d'un an à Deliveroo Plus, la formule Premium du service de livraison de plats cuisinés à domicile. Grâce à elle, les abonnés sont exemptés de frais de livraison pour les commandes d'un montant supérieur à 25 €.

Amazon Prime, la formule d'abonnement d'Amazon, offre déjà de nombreux avantages pour un prix relativement faible de 5,99 €/mois ou 49,99 € par an. En plus de la livraison prioritaire gratuite en France et de livraison de vos courses Monoprix dans certaines grandes villes, les abonnés peuvent accéder à Amazon Prime Vidéo, le service du streaming du géant américain, mais aussi à Prime Reading, qui permet d'obtenir des e-books gratuits régulièrement.

Il faut ensuite ajouter à cela l'abonnement à Amazon Music Prime et ses deux millions de titres accessibles en streaming ou hors-ligne. Or, l'entreprise a décidé d'ajouter un autre avantage à cette liste déjà conséquente. Dès ce mercredi 30 mars 2022, les abonnés Amazon Prime peuvent également profiter d'un abonnement d'un an à Deliveroo Plus, la formule premium du service de livraison de plats cuisinés à domicile.

Amazon Prime inclut maintenant un an d'abonnement à Deliveroo Plus

Représentant une valeur annuelle de 35,99 €, cette offre permet d'être exempté de frais de livraison pour les commandes passées sur Deliveroo d'un montant supérieur à 25 €. Par ailleurs, les titulaires peuvent aussi profiter d'offres exclusives réservées aux membres Deliveroo Plus comme des tarifs réduits dans certains restaurants.

Pour activer cet avantage, il faudra se connecter/s'inscrire sur Deliveroo, puis lier son compte Amazon Prime à son compte Deliveroo. L'opération se fait en quelques clics seulement. Notez toutefois que l'accès à Deliveroo Plus pour les abonnés Amazon Prime n'est valable qu'un an en France. À la fin des douze mois, l'abonnement à Deliveroo Plus ne sera renouvelé automatiquement. Et bien entendu, si vous résiliez votre abonnement à Amazon Prime, une tâche qui peut d'ailleurs s'avérer compliquée, vous ne bénéficierez plus de l'année offert à Deliveroo Plus.

Pour rappel, Amazon a récemment augmenté les prix des abonnements Prime de 17% aux États-Unis. Le géant américain a justifié cette revalorisation tarifaire par la hausse des coûts de livraison, des salaires et pour financer les productions Amazon Prime Video à venir. En France, le prix n'a pas bougé depuis le lancement du service en 2005.