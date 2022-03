Dyson dévoile Zone, le premier casque audio avec un purificateur d’air intégré

Si vous pensiez avoir tout vu sur le marché des casques audio, Dyson veut vous prouver le contraire avec son nouveau produit assez loufoque. Son casque Bluetooth antibruit Zone intègre une technologie de purification de l'air que vous respirez.

Zone est, à bien des égards, une première pour Dyson. En effet, il s’agit du premier produit portable de la société, mais également le premier produit de la société conçu principalement pour une utilisation en extérieur. Cependant, le casque audio est bien différent de ses concurrents, puisqu’il intègre un purificateur d’air personnel. Cet appareil qui semble tout droit sorti d’un film de science-fiction devrait donc principalement servir de purificateur d'air portable. Le purificateur cible la pollution urbaine, tandis que le casque offre un son haute-fidélité.

Au niveau de l’audio, le casque intègre la technologie ANC qui élimine les bruits ambiants. Trois modes différents d'annulation du bruit sont disponibles. En mode isolation, l'ANC est actif lorsque la visière est relevée. En abaissant le purificateur d’air sur votre bouche, vous passez automatiquement en mode conversation, qui désactive l'ANC pour que vous puissiez entendre votre interlocuteur. Il existe également un mode transparence, qui filtre les sons importants comme les klaxons et les sirènes. La recharge du Zone se fait par USB-C, et le casque peut se connecter à une application Dyson Link qui fournit des informations plus détaillées sur la qualité de l'air autour de vous.

Lire également : CES 2021 : Razer dévoile un masque anti-covid pour gamers avec LEDs RGB

Dyson veut vous aider à mieux respirer grâce à un casque audio

Outre ses aspirateurs et ses produits destinés à la coiffure, Dyson est également connu pour ses purificateurs d'air dotés d'un design sans lame qui les rend plus silencieux et plus sûrs, mais aussi d'un filtre HEPA en verre qui promet d'éliminer 99,97 % des particules indésirables dans l'air dans une maison, comme le pollen, les moisissures, les bactéries, la pollution et les odeurs.

Dyson a donc utilisé ce savoir-faire pour créer un filtre spécialement conçu pour une utilisation personnelle, pour que vous n’ayez pas à vous déplacer avec le gros purificateur d’air de votre salon. Selon Dyson, les filtres de son casque peuvent éliminer 99 % des particules aussi petites que 0,1 micron, tandis qu'une couche de carbone enrichie en potassium capture les gaz, notamment le NO2, le dioxyde de soufre et l'ozone.

En pleine période de pandémie de COVID-19, Dyson a également pensé son casque pour vous protéger des virus. Pour ces situations, Dyson inclut un accessoire appelé “masque communautaire” qui crée un joint plus étanche autour du nez et de la bouche lorsqu'il est porté en même temps que la visière. Il faut néanmoins préciser qu’il s'agit d'une solution en tissu lavable, et non d'un masque N95.

Dyson propose également un second masque FFP2 en option avec le Zone pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une protection contre les particules en suspension dans l'air aussi importante que celle offerte par les masques N95, mais il n'est pas lavable et devra éventuellement être remplacé par des pièces de rechange vendues par la société. Le casque de purification d'air Dyson Zone sera disponible en ligne à partir de l'automne 2022 et dans les magasins Dyson Demo. Le prix n'a pas encore été révélé. On imagine que le casque connaitra le même succès que le masque de Razer, qui avait été la cible de scalpers.