Le meilleur antivirus de Windows 10, un pirate de jeu vidéo vole 560 millions d’euros, c’est le récap

Windows Defender décroche le prix de meilleur antivirus sur Windows 10, Deliveroo Plus intègre l’offre Amazon Prime, un pirate s’empare de 560 millions d’euros en piratant un jeu vidéo, c’est le récap' de l’actualité de la veille.

Deux bonnes nouvelles, une mauvaise. Les bonnes nouvelles d’abord : Windows Defender a été sacré meilleur antivirus sur Windows 10, tandis que les abonnés Amazon Prime pourront profiter de l’offre Deliveroo Plus pendant un an. Quant à la mauvaise : un pirate a volé 560 millions d’euros en piratant la sidechain Ronin, sur lequel repose le jeu Axie Infinity.

Windows Defender, le meilleur antivirus de Windows 10

Alors qu’il ne payait pas de mine il y a encore quelques années, Windows Defender redistribue désormais les cartes en matière d’antivirus sur Windows 10. Dans son dernier comparatif, AVTest place tout bonnement l’utilitaire comme la meilleure protection que l’on peut obtenir sur le système d’exploitation. En effet, ce dernier obtenir la note maximale de 18 sur 18. Un sans faute pour l’antivirus qui excelle aussi bien en termes de protection que d’impact sur les performances du PC.

À lire : Windows Defender reste le meilleur antivirus sur Windows 10

Deliveroo Plus est désormais inclus dans l’abonnement Amazone Prime

Amazon Prime ajoute une nouvelle corde à son arc. En plus de la livraison gratuite et express, un accès illimité à Prime Video et le catalogue d’Amazone Prime Music, les abonnés pourront désormais compter sur Deliveroo Plus. En effet, ces derniers pourront profiter pendant un an des avantages de l’application de livraison de repas. L’abonnement Premium permet d’être exempté de frais de livraison pour tout achat de plus de 25 €.

À lire : Amazon Prime propose maintenant Deliveroo Plus dans son abonnement

560 millions d’euros de butin après avoir piraté un jeu vidéo

Axie Infinity est certainement l’un des jeux crypto les plus populaires du moment. Toutefois, qui dit jeu crypto dit risque de piratage. Un hacker est reparti avec le butin impressionnant de 173 600 ETH et 25,5 millions de dollars américains, soit plus de 650 millions d’euros au total après avoir exploité une vulnérabilité dans la sidechain Ronin, sur lequel Axie Infinity repose.

À lire : Un pirate vole 560 millions d’euros en cryptomonnaies en attaquant le réseau d’un jeu vidéo