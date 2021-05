Amazon pourrait racheter le studio MGM pour 9 milliards de dollars

Amazon pourrait frapper un grand coup dans l’industrie du cinéma en achetant le studio MGM. Le site américain Variety évoque une enveloppe de 9 milliards de dollars. Ce deal pourrait imposer Amazon comme un géant du divertissement, au même titre que la Warner, Netflix ou Disney.

Un lion qui mugit dans un cartouche doré. C’est une image qu’on a l’habitude de voir au cinéma, puisque c’est le logo de la MGM (Metro Goldwyn Mayer), studio historique d’Hollywood derrière des films James Bond, Rocky, Poltergeist, Ben-Hur ou plus récemment The Hobbit. Il pourrait bientôt être associé à Amazon, qui ambitionne de le racheter.

En effet, selon le très sérieux site Variety, la firme de Jeff Bezos serait actuellement en négociation pour racheter la MGM pour la modique somme de 9 milliards de dollars. L’article précise également que d’autres géants de la tech sont intéressés depuis un moment (sans les nommer) mais que c’est bien Amazon qui est sur le coup actuellement. La MGM est en vente depuis décembre 2020.

Amazon veut dépasser Netflix et Disney+

Une telle opération serait gigantesque dans le milieu du divertissement. Nous ne sommes pas au niveau du rachat de la 21st Century Fox par Disney (chiffré à plus de 70 milliards de dollars), mais tout de même face à une transaction d’ampleur. Avec la MGM, Amazon pourrait non seulement bénéficier d’un énorme catalogue pour sa plateforme, mais aussi du savoir faire du studio dans le domaine du cinéma et des séries.

Car Amazon voit grand, très grand pour surpasser ses concurrents, à savoir Netflix et Disney+. Pour ça, il faut miser sur du contenu. Prime Video propose déjà des programmes de qualité, comme The Boys, mais cela n’est pas suffisant. De ce fait, la plateforme travaille actuellement sur une série dérivée du Seigneur des Anneaux, la plus chère de l’histoire de la télévision. Le rachat de la MGM s’inclue dans cette dynamique.

Notons que hier, un autre séisme a secoué le monde du divertissement, puisque le géant AT&T a délaissé WarnerMedia, qui a ainsi fusionné avec Discovery. Le but est là aussi de peser dans le milieu de la vidéo à la demande.

Pour l’instant, le rachat de la MGM n’est pas encore acté, mais s'il arrive à terme, cela pourrait changer l’industrie du divertissement.

Source : Variety