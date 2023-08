YouTube : voici l’histoire de ces deux escrocs qui ont détourné 23 millions de dollars, ça tourne mal

Après s'est fait passer durant des années pour les détenteurs légitimes des droits de dizaines de milliers de chansons, deux homme sont parvenus à extorquer pas moins de 23 millions de dollars en droits d'auteurs via le système Content ID de YouTube. La justice vient de rendre son verdict : entre 4 et 5 ans de prison pour les deux suspects.

Clap de fin pour deux escrocs américains, qui durant des années se sont fait passer pour les titulaires légitimes des droits de plus de 75 000 chansons sur YouTube. Pour ce faire, les deux hommes ont monté une vaste arnaque sur Content ID, le système d'authentification automatisée de YouTube. Pour les néophytes, il faut savoir que les vidéos mises en ligne sur la plateforme vidéo sont analysées et comparées à une base de données de contenus audio et visuels fournis à YouTube par les titulaires des droits d'auteurs.

1re étape, contourner le système Content ID de YouTube

Dès lors qu'une correspondance est identifiée, Content ID envoie une revendication automatiquement. Dans ce cas précis, plusieurs actions peuvent ensuite être déclenchées :

la vidéo est bloquée et son visionnage devient impossible

la vidéo est monétisée avec de la publicité, et dans certaines situations, les revenus obtenus sont partagés entre le vidéaste et les ayant-droits

les statistiques de visionnage de la vidéo sont scrutées par la plateforme

Comme le précise Google sur son site officiel, l'accès à Content ID est normalement réservé aux titulaires légitimes des droits d'auteur. Néanmoins, ces deux hommes ont trouvé une méthode pour contourner la chose, en opérant notamment via une société tierce de confiance, qui avait elle accès à Content ID. Résultat, les deux hommes ont fondé une fausse compagnie, baptisée MediaMuv LLC, et ont prétendu être les détenteurs légitimes des droits de plus de 75 000 chansons.

La justice a rendu son verdict

A grands coups de fausses réclamations, les deux escrocs ont réussi à récolter un juteux pactole de plus de 23 millions de dollars en quelques années seulement. Néanmoins, ce qui devait arriver arriva, et les autorités ont fini par leur mettre le grappin dessus. Ils ont été inculpés en 2021 et ont décidé de plaider coupables face aux preuves irréfutables à leur encontre.

Or, le tribunal de l'Arizona vient de rendre son verdict final. Webster Batista Fernandez et José Teran ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Tandis que José Teran, considéré comme le numéro 2 de l'opération, devra passer 5 ans derrière les barreaux, M. Fernandez est enfin fixé sur son sort. L'homme, qui a préféré reconnaître son entière responsabilité dans cette vaste supercherie, a demandé l'indulgence du tribunal.

L'une des plus grandes arnaques aux redevances musicales

“M. Fernandez admet qu'il a pris la terrible décision de s'impliquer dans un comportement criminel, qui a non seulement affecté sa famille et ses enfants, mais a également causé un préjudice financier aux victimes impliquées dans cette affaire”, a déclaré son avocat. La plaidoirie a convaincu le juge Douglas L. Rayes de l'US District Court, qui a décidé de condamner M. Fernandez à une peine de 46 mois de prison (comme suggéré par son défenseur).

En plus de ces peines d'emprisonnement, les deux hommes devront également restituer une partie de la somme récoltée, tandis que plusieurs biens immobiliers et des voitures acquis avec cet argent vont être confisqués par les autorités. D'après la justice américaine, il s'agit de l'une “des plus grandes fraudes aux redevances musicales jamais perpétrées”. Elle invite d'ailleurs les victimes potentielles à se manifester pour réclamer leur part des frais de restitution (dont le montant reste encore à déterminer).

