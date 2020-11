Amazon devient une pharmacie en ligne et vend des médicaments sur ordonnance

Amazon devient une pharmacie en ligne. Le géant du e-commerce permet désormais d’acheter des médicaments sur ordonnance depuis son site et son application mobile aux États-Unis. Les abonnés prime bénéficient de plusieurs avantages exclusifs dont la livraison gratuite et des réductions allant jusqu’à 80%.

Les ambitions d’Amazon dans le secteur pharmaceutique sont connues depuis plusieurs années. En 2018, l’entreprise rachetait la chaîne de pharmacies PillPack à plus de 750 millions de dollars. L’année dernière, PillPack a changé de nom pour mettre davantage en avant l’entité Amazon Pharmacie. Un an plus tard, une nouvelle étape vient d’être franchie.

« PillPack offre un service pharmaceutique exceptionnel aux personnes souffrant de maladies chroniques depuis plus de six ans. À présent, nous étendons notre offre de pharmacies à Amazon.com », a déclaré Amazon dans un communiqué de presse publié le 17 novembre 2020. Cela « aidera davantage de clients à gagner du temps, à économiser de l’argent, à simplifier leur vie et à se sentir en meilleure santé ».

Amazon se lance dans la pharmacie en ligne

La firme propose donc officiellement des médicaments avec ou sans ordonnance directement sur son site web Amazon.com. Les clients peuvent s’inscrire et créer un profil sécurisé, avec la possibilité de renseigner des informations sur leur assurance maladie et sur leur historique médical. Le site propose une gamme de médicaments génériques et non génériques, comme n’importe quelle pharmacie.

Comme toujours, Amazon offre des avantages à ses abonnés Prime. Ils bénéficient notamment de la livraison illimitée et gratuite en moins de 48h et de réductions spéciales allant jusqu’à 80% sur les médicaments génériques et 40% sur les médicaments de marque. Ces réductions sont accessibles même aux clients qui ne sont pas couverts par une assurance. Enfin, le site met également à disposition de ses clients un support en ligne 24h/24.

« Des pharmaciens sympathiques et compétents sont disponibles 24h / 24 et 7j / 7 pour répondre aux questions sur les médicaments ». Amazon Pharmacie sera lancé cette semaine aux États-Unis. Nous ignorons quand l’offre sera étendue à l’international. Mais la législation diffère selon les pays.

En France, les pharmacies en ligne doivent être liées à une officine physique, en plus d’avoir reçu une autorisation d’une Agence Régionale de Santé (ARS). Le gouvernement souhaite depuis plusieurs années assouplir les conductions de ventes de médicaments sur Internet, mais il se heurte à la résistance des professionnels du secteur, notamment l’Union de syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) et l’Ordre national des pharmaciens.