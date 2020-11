Internet Explorer connaît une croissance surprenante ce dernier trimestre

Internet Explorer a enregistré une forte croissance ces derniers mois. En effet, l’auguste navigateur est encore utilisé par des millions de personnes à travers le monde et a connu un sursaut au début du mois de novembre. Une donnée qui ressemble plus à un chant du cygne qu’autre chose.

Cet article est bien écrit en 2020. Internet Explorer connaît une forte progression ces derniers mois, alors que le navigateur est en fin de vie. Un sursaut étonnant, mais qui ne durera pas, Microsoft ayant bien l’intention de le faire disparaître dans les prochains mois.

Selon NetMarketShare, le navigateur grignote 5,57 % de parts de marché en ce début novembre 2020. Une progression très nette, lorsque l’on compare à septembre où il culminait à 3,64 %. Cela peut paraître marginal, mais en réalité, cela signifie que des millions de personnes utilisent encore le logiciel à travers le monde. Chrome est toujours le premier avec presque 70% de parts de marché.

Pourtant, Microsoft fait tout pour inciter les gens à passer sur son navigateur Edge depuis plusieurs années déjà. La firme de Redmond emploie en effet tous les moyens possibles pour supprimer Internet Explorer des habitudes, mais également Edge Legacy, la première version -non chromium- d’Edge.

Internet Explorer au bout du chemin

Ainsi, on a appris il y a quelques jours que plus de 1000 sites très populaires ne seront bientôt plus compatibles avec Intenet Explorer. Dès le 12 novembre prochain, il ne sera par exemple plus possible de se connecter sur les services Microsoft avec Explorer. D’autres gros site sont également concernés, comme Facebook, Youtube, Drive, Instagram, ESPN, etc.

Lorsque vous tenterez d’accéder à l’un de ces sites avec Explorer, une page Edge s’ouvrira automatiquement. Microsoft pousse encore plus loin en incluant directement la dernière version d’Edge sur Windows 10, que ce soit dans la dernière mise à jour ou une installation de l’OS.

Internet Explorer tirera définitivement sa révérence le 17 août 2021, puisqu’il ne sera plus supporté par la société. Passé cette date, plus aucune mise à jour de sécurité ne lui sera dédiée et l’utiliser se fera donc aux risques et périls de l’utilisateur.

Cela conclura une histoire de vingt-six années pour le navigateur qui avait fait ses débuts avec Windows 95. Un pan de l’histoire de l’informatique qui sera mis aux oubliettes.