Amazon : le paiement par empreintes digitales arrive dans les superettes

Amazon vous permet désormais de payer grâce à votre empreinte digitale. Pour le moment, l’opération est limitée à un seul magasin dans la ville de Seattle. Si elle connait le succès, Amazon pourrait l’étendre, pourquoi pas jusqu'en Europe.

Bientôt, il ne sera peut-être plus nécessaire de sortir votre carte bleue lorsque vous irez à la supérette. Il suffira de tendre votre main pour payer. C’est en tout cas le rêve d’Amazon qui introduit ce type de transaction dans un magasin Whole Foods de Seattle.

Pour rappel, Whole Foods est une chaîne de boutiques bio qui a été rachetée par Amazon il y a quelques années. Pour le moment, une seule superette est concernée (celle de Madison Street), mais c’est un pas de géant pour la firme américaine. Rappelons qu'elle utilise déjà le paiement par empreinte digitale dans ses magasins Amazon Go et Amazon Books. Le but est bien évidemment d’étendre cette pratique, simple et rapide, au maximum.

Amazon vous laisse payer avec votre compte Prime

A la caisse, un capteur analysera l’empreinte de votre main si celle-ci est reliée à votre compte Amazon. Vous aurez également le droit à des réductions si vous êtes un membre Prime. Il est possible d’enregistrer son empreinte dans des kiosques situés dans le magasin si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous ne voulez pas utiliser cette méthode de paiement à la limite du dystopique, c’est aussi tout à fait possible.

Bien entendu, tout cela fonctionne en vase clos, le magasin appartenant à la firme et l’empreinte étant reliée à votre compte. On peut se poser la question de la sécurité de nos données, mais aussi de leur utilisation, la société Amazon n’étant pas vraiment connue pour son éthique irréprochable. Dans tous les cas, il n’y a pour l’instant pas de plan annoncé pour étendre cette méthode de paiement dans une plus large zone, mais si le succès est au rendez-vous, il serait étonnant de pas voir d’autres magasins en profiter dans le reste des Etats-Unis.

Pour ce qui est de l’Europe, l’arrivée de cette technologie pourrait être plus proche qu’on ne le pense. Amazon souhaite en effet s’implanter sur le vieux continent et un premier pas a été fait le mois dernier à Londres avec l’ouverture du premier Amazon Go, sa supérette sans caisses.