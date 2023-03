Amazon lutte contre le piratage de livres électroniques… en punissant les auteurs

Amazon a décidé de sévir contre le piratage d’ebook en punissant… les auteurs. La mesure du géant du commerce électronique fait l’unanimité contre elle.

On le sait, la copie illégale prive les auteurs, créateurs et autres ayants droit de leur gagne-pain. Le piratage de livres électroniques représente donc un énorme manque à gagner pour les écrivains connus et/ou indépendants, mais aussi pour les maisons d’édition de toutes tailles.

Amazon est confronté au problème du piratage de livres électroniques depuis le lancement de sa liseuse électronique, le Kindle, il y a quinze ans. C’est en partie pour contrer ce phénomène qu’elle a créé l’abonnement Kindle. Ce dernier ne suffit malheureusement pas à enrayer ce fléau. Le piratage est plus populaire que jamais, et quand les autorités font fermer un site, ce dernier réapparaît sous un autre nom ailleurs sur la Toile.

Amazon décide de punir les auteurs quand leurs livres se font pirater

Pour ne rien arranger, Amazon a décidé d’appliquer une double peine aux écrivains qui ont souscrit à la formule Kindle Direct Publishing Select. Le mastodonte du commerce en ligne retire les titres de son catalogue qui sont également trouvables en téléchargement illégal. Ces derniers sont pourtant prévenus. Le contrat de KDP Select insiste lourdement sur la notion d’exclusivité.

Torrent Freak a ainsi reçu de nombreux témoignages d’auteurs rapportant qu’Amazon a retiré leurs livres de l’abonnement Kindle parce que leur ebook a été piraté. L’écrivaine Raven Kennedy déclare ainsi : « la violation des droits d’auteur échappe à mon contrôle. Même si je paie beaucoup d’argent à une société pour qu’elle dépose des avis de retrait en mon nom, et que je vérifie constamment sur le web les versions piratées, je ne peux pas tout suivre, et plutôt que de soutenir et d’aider ses auteurs, Amazon me menace. Ce qui est ironique, c’est que les pirates obtiennent les fichiers d’Amazon ».