Amazon a vendu sans le savoir l’urine de ses employés en canette

Amazon pensait certainement que ses fameuses histoires d’urine étaient derrière elle, mais c’était sans compter sur Oobah Butler. Le journaliste britannique a en effet mis au point, pour le compte d’un documentaire à sortir, une expérience qui a bien mieux tourné qu’il ne l’aurait cru. Pendant un temps, il est parvenu à vendre l’urine des employés de la multinationale.

La chose sonne comme une mauvaise — ce qu’indubitablement, elle est — mais l’histoire et belle et bien véridique. Tout commence lorsque le journaliste britannique Oobah Butler décide de réaliser un documentaire sur les conditions de travail chez Amazon. Ce serait un euphémisme de dire que le géant américain a maintes fois été épinglé à ce sujet par les médias et associations de travailleurs, malgré les nombreuses déclarations de représentants affirmant l’inverse.

Oobah Butler parvient ainsi à s’infiltrer dans un entrepôt Amazon en se faisant passer pour un employé. Rapidement toutefois, sa couverture saute lorsque l’un de ses collègues le reconnaît. En interviewant plusieurs livreurs, il « apprend » alors que nombre d’entre eux sont forcés d’uriner dans des bouteilles pour maintenir les délais imposés par l’entreprise. Ce n’est pas une grande révélation. L’affaire avait déjà fait grand bruit à sa publication en 2018.

Il vend l’urine des employés d’Amazon… sur Amazon

Ce que l’on ne savait pas encore, en revanche, c’est que les chauffeurs sont sanctionnés par Amazon si la hiérarchie découvre des bouteilles d’urine dans leurs camions. Nombre d’entre eux se résignent alors à laisser celles-ci au bord de la route. C’est là Oobah Butler entre en jeu. En apprenant cela, le journaliste décide d’arpenter les routes autour de l’entrepôt pour dénicher ces fameuses bouteilles. Et y parvient sans grand effort.

La suite est encore plus surprenante. Butler décide de créer une fausse marque de boisson énergisante au nom évocateur : Release (« relâcher » en anglais), contenant en réalité l’urine récoltée, puis de vendre cette dernière sur Amazon. Le journaliste assure non seulement n’avoir fait face à aucun obstacle lors de la commercialisation des canettes, mais en plus, avoir reçu un appel de la part d’Amazon souhaitant l’aider dans la promotion de son produit.

« Je pensais que la licence pour les produits alimentaires et les boissons m’empêcherait d’inscrire [Release] sur le site, alors j’ai commencé dans la catégorie des distributeurs de pompes rechargeables. Puis l’algorithme l’a fait passer dans la catégorie des boissons », explique Oobah Butler à Wired. Le documentaire, bientôt diffusé sur Channel 4, contient d’autres séquences édifiantes, comme lorsque le journaliste fait acheter des couteaux, scies et de la mort-aux-rats à ses nièces de 4 et 6 ans, sans opposition de la part du site.

Source : Wired