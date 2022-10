Amazon : les premiers satellites du Projet Kuiper seront en orbite début 2023

Kuiper, le projet d’Internet par satellite d'Amazon refait parler de lui. Alors que ses bureaux sont bien installés en région parisienne, on attendait toujours des nouvelles de la progression de la division R&D de la compagnie. Les ingénieurs d’Amazon travaillent très discrètement et ne font pas parler d’eux, mais la question subsiste. Quand est-ce que les premiers satellites du Projet Kuiper écumeront le ciel et offriront Internet aux zones les plus isolées de la planète ? Starlink, le grand concurrent, a déjà placé plus de 2000 satellites en orbite et compte déjà plus de 500 000 clients.

Tout s’accélère pour le Projet Kuiper. Les deux premiers satellites test sont en passe d’être achevés et ils seront mis en orbite dès le début de l’année prochaine. Kuipersat-1 et Kuipersat-2 seront lancés depuis la fusée Vulcan. Ce sera également le vol inaugural de ce lanceur lourd, fabriqué par United Launch Alliance, une entreprise à travers laquelle collaborent Boeing et Lockheed Martin. Les attentes sont grandes car il faudra pas moins de 92 lancements pour mettre en place la constellation de 3236 satellites nécessaires à l’entreprise. Notons cependant que ULA ne sera pas le lanceur exclusif d’Amazon. En plus du Blue Origin de Jeff Bezos, le géant du commerce en ligne s’est également attaché les services d’Arianespace.

Projet Kuiper veut être une alternative à Starlink d'Elon Musk

Si ce lancement très médiatique s’effectuera depuis Cap Canaveral en Floride, le Projet Kuiper n’en est pas moins un projet international. Les fusées sont produites sur le sol américain, tandis qu’une partie des satellites est produite en Suède, à Linkoping. Plus de mille employés collaborent pour proposer dans les plus brefs délais une connexion Internet haut débit par satellite aux dizaines de millions de Terriens habitant dans des zones isolées ou mal desservies.

Selon Rajeev Badyal, directeur de la technologie pour le Projet Kuiper, la mission prévue pour début 2023 permettra “de tester le fonctionnement des différents éléments du réseau de satellites, en ajoutant des données réelles provenant de l'espace aux résultats de nos essais approfondis en laboratoire”. On le voit, le Projet Kuiper avance à grand pas, mais saura-t-il se placer en alternative crédible au Starlink ? La compagnie d’Elon Musk occupe déjà une place de choix dans le ciel et dans l’opinion publique.

