Amazon : un label permet désormais d’identifier les produits écologiques et durables

Amazon vient de lancer le label “Climate Pledge Friendly”. Déjà apposé sur 25 000 produits disponibles sur le site, ce label permet aux acheteurs d'identifier les articles durables, écologiques et respectueux de l'environnement.

Á la traîne sur les questions de l'écologie et l'environnement, Amazon vient d'annoncer le lancement de son label Climate Pledge Friendly dans un communiqué sur son site web. Lorsque vous surfez sur Amazon, vous apercevrez désormais ce label sur certains produits, allant de produits d'épicerie, de ménage, de mode, de beauté ou encore d'électronique. Au total, 25 000 articles vendus sur Amazon sont déjà garantis écologiques et durables.

Comment identifier les produits écologiques et durables sur Amazon ?

“Climate Pledge Friendly est un moyen simple pour les clients de découvrir des produits plus durables qui aident à préserver le monde naturel. Avec 18 programmes de certification externes et notre propre certification Compact by Design, nous encourageons les partenaires commerciaux à créer des produits durables qui aident à protéger la planète pour les générations futures” explique Jeff Bezos, fondateur et PDG d'Amazon.

Avant d'apposer son label, Amazon se base donc sur 18 certifications proposées par des tiers de confiance. Parmi les acteurs partenaires de l'initiative, on trouve Cradle to Cradle Products Innovation Institute, une organisation à but non lucratif qui propose des normes de qualité aux constructeurs. La multinationale s'appuie aussi sur sa propre certification, Compact by design. Comme son nom l'indique, cette certification met en avant les articles conçus pour prendre le moins de place possible.

Tous les produits ayant obtenu le label Climate Pledge Friendly seront répertoriés dans une section dédiée sur le site web d'Amazon. Il suffira de vous rendre dans les catégories pour découvrir tous les produits durables et écologiques vendus par le géant du commerce en ligne.

Souvent critiqué pour son impact grandissant sur l'environnement, Amazon cherche visiblement à redorer son image. Néanmoins, on notera que le label de la firme est loin d'être une garantie fiable. En effet, pour obtenir le label, un produit ne doit obtenir qu'une seule des 19 certifications. In fine, il suffit qu'un article soit conçu pour prendre le moins de place possible pour être étiqueté “écologique et durable”.