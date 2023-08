Amazon : il va falloir payer plus cher pour bénéficier de la livraison gratuite si vous n’êtes pas abonné Prime

La livraison gratuite d’Amazon est désormais plus chère. Cette nouveauté, un brin contre-intuitive, s’adresse en réalité aux utilisateurs non abonnés à Prime, dont le panier doit atteindre un certain prix pour bénéficier de la livraison gratuite. Or, ce prix donc, vient d’être augmenté par le géant du e-commerce.

L’un des plus gros arguments d’Amazon face à la concurrence, en plus de son catalogue de produits absolument démentiels, est la livraison gratuite. Pour les abonnés Prime, celle-ci s’applique pour n’importe quel achat. Ce qui n’empêche pas les visiteurs plus occasionnels d’en bénéficier également. Pour en profiter, ces derniers doivent cependant commander un panier dont la valeur dépasse les 25 euros.

Du moins pour le moment. En effet, comme le rapporte le site EcommerceBytes, Amazon a commencé à augmenter ce seuil sur certains marchés. Aux États-Unis par exemple, celui-ci vient de passer à 35 dollars, contre 25 dollars auparavant. Les abonnés Prime, de leur côté, ne sont évidemment pas concernés par la mesure. On s’attend, en revanche, à ce que la mesure soit bientôt appliquée en France.

Amazon augmente le prix de la livraison gratuite

« Nous évaluons continuellement nos offres et procédons à des ajustements en fonction de ces évaluations », explique Kristina Pressentin, porte-parole d’Amazon, dans un communiqué de presse, avant de préciser que « les membres Prime continuent de bénéficier de la livraison gratuite sur plus de 300 millions d’articles, avec des dizaines de millions d’articles disponibles pour une livraison gratuite le jour même ou en une journée. »

La nouvelle n’est finalement pas une grande surprise, au vu de la stratégie de réduction des coûts appliquée par Andy Jassy depuis son arrivée à la tête d’Amazon. En plus des nombreux licenciements, l’entreprise a gelé les embauches et annulé de nombreux projets en interne. En augmentant le prix de la livraison gratuite, la firme cherche à convaincre ses utilisateurs d’opter pour son abonnement Prime.

D’autant que celle-ci n’a de cesse d’inclure de nouveaux avantages dans l’offre. En plus de Prime Video, dont le catalogue s’enrichit régulièrement de films et séries, l’abonnement donne également accès à une sélection de jeux PC gratuits avec Prime Gaming, ainsi qu’à son service de streaming musical Prime Music, pour ne citer qu’eux.

Source : CNBC