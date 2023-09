Amazon et la Fnac vont augmenter leurs frais d’expédition à cause de ce produit

La « loi Darcos » entrera en vigueur le 7 octobre prochain, au grand dam d’Amazon et la Fnac, mais peut-être aussi, des consommateurs.

Le 7 octobre 2023, la loi sur la tarification de la livraison de livres ratifiée en avril dernier entrera en vigueur. Issu d’une proposition de loi de la sénatrice Laure Darcos adoptée par l'Assemblée en 2021, le texte a pour ambition d’établir une concurrence saine et équitable entre Amazon et Fnac, les librairies en ligne dominantes en France, et les boutiques physiques.

il stipule qu'il faudra payer un supplément de 3 € pour tout achat en ligne si le panier contient un livre. Précisons aussi que cette somme constitue le montant minimal de la taxe pour des achats allant jusqu’à 35 €. Au-delà de cette somme, la taxe passe à 0,01 cent. Si au premier abord, cette mesure devrait surtout pénaliser les petits achats, en définitive, elle s’appliquera à tous les clients, qu’ils bénéficient ou pas des avantages offerts par Amazon Prime et autre Fnac+.

Amazon et la Fnac doivent augmenter les frais de port pour cette catégorie de produits

Les intentions de la loi dite « loi Darcos » sont louables et les libraires indépendants sont très heureux de son adoption. Le syndicat de la librairie française décrit le texte comme une tentative de « contrer la politique de dumping des plateformes en ligne […] et d’ainsi rééquilibrer la concurrence en matière de vente de livres sur internet ». Il est vrai que les librairies et commerçants indépendants ont peu d’arguments pour contrer les prix plancher et les livraisons rapides et gratuites proposés par Amazon et consorts. La puissance financière et logistique de ces entreprises serait impossible à contrer sans cette loi qui devrait convaincre les gens d’aller plus souvent chez leur libraire local.

À lire — Amazon : il va falloir payer plus cher pour bénéficier de la livraison gratuite si vous n’êtes pas abonné Prime

Du côté de la Fnac et d’Amazon, c’est un autre son de cloche. Dans une tribune publiée dans Les Échos, Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France, assure que « cette mesure va pénaliser les lecteurs » résidant dans des petites villes et à la campagne, « des territoires souvent dépourvus de librairies », selon lui.