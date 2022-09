Amazon dévoile une liseuse avec stylet, on sait à quoi vont ressembler les Galaxy S23, c’est le récap

Amazon lance une liseuse livrée avec un stylet destinée à la prise de notes, les Galaxy S23 se dévoilent en images, une Mini aux couleurs de Lidl, c'est le récap.

La journée du 28 septembre 2022 aura été particulièrement riche en annonces. Si Intel a levé le voile sur ses processeurs Raptor Lake de 13e génération, Amazon n'a pas chômé non plus et nous a présenter tout une série de nouveaux appareils, comme la 5e génération d'enceintes Echo, la 3e génération de Fire TV Cube, la nouvelle télécommande vocale Alexa Pro et… Une liseuse Kindle fournie avec un stylet ! De son côté, Lidl en a profité pour dévoiler une voiture aux couleurs de la marque, tandis que les premières images des Samsung Galaxy S23 et S23+ viennent d'être diffusées sur la Toile. Allez c'est parti, en route pour le récapitulatif de la veille.

Les Galaxy S23 et S23+ se dévoilent au travers de nouveaux rendus

Plus que quelques mois à patienter avant l'officialisation des nouveaux flagships de Samsung, les Galaxy S23. Si l'on commence à avoir de sérieux éléments sur leur fiche technique, on découvre aujourd'hui leur nouveau design. Ainsi, les S23 et S23+ vont hériter du look arrière du S22 Ultra. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on en apprend davantage sur leurs caractéristiques techniques. On vous dit dans notre article en lien ci-dessous.

Amazon lance une liseuse accompagnée d'un stylet pour prendre des notes

S'il n'est plus la peine aujourd'hui de présenter l'intérêt des liseuses face aux tablettes, voilà qu'Amazon entend bien bousculer un peu le marché. Le géant du e-commerce vient en effet de dévoiler le Kindle Scribe, un appareil destiné aussi bien à la lecture… Qu'à l'écriture. D'ailleurs, l'appareil n'est pas vraiment une liseuse. Amazon le présente comme “un écran 10,2‘’, haute résolution 300 ppp avec éclairage à l’avant et un stylet basique”. De quoi prendre des notes en cours de lecture, faire des dessins, adopter de nouvelles habitudes… En revanche, gare au prix !

Lidl veut vous faire gagner une Mini aux couleurs de la marque

En matière de lancement de produits utilisant les couleurs de sa marque, Lidl n'en est pas à son coup d'essai. On lui doit notamment des pulls et des baskets. Mais voilà que le commerçant s'est mis en tête de produire quelques exemplaires d'une Mini. Si les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, force est de constater que cette Mini jaune, bleue et rouge n'a pas fini de faire parler d'elle. Attention, ce modèle n'est pas commercialisé et fait l'objet d'un jeu-concours organisé par Lidl.

