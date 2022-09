Clap de fin pour Stadia, Windows 11 est victime d’écrans bleus de la mort, c’est le récap

Stadia met la clé sous la porte, l'update 22H2 de Windows 11 provoque un écran bleu de la mort, le Samsung Galaxy S22 profite déjà de la mise à jour de sécurité d'octobre 2022, c'est le récap.

C'est probablement l'actualité la plus marquante en cette fin de semaine : Stadia va bientôt s'arrêter. Si Google a décidé de mettre fin à son service de jeu vidéo en streaming, l'entreprise de Mountain View n'en oublie pas pour autant celles et ceux qui ont opté pour un abonnement à l'année ou qui ont acheté une manette compatible. Ils seront remboursés. De son côté, Microsoft a quelques petits soucis à régler avec la dernière mise à jour de Windows 11, tandis que Samsung a d'ores et déjà publié l'update de sécurité d'Android à destination des Galaxy S22. Allez, c'est parti pour un résumé des actualités de la veille.

Stadia fermera ses portes en janvier 2023

Coup de tonnerre pour les joueurs : Stadia, la plateforme de jeu en streaming de Google, va s'arrêter. Lancée il y a 3 ans, Stadia tire déjà sa révérence. Les utilisateurs ont jusqu'au 18 janvier 2023 pour terminer leurs parties en cours. Pas de panique néanmoins si vous êtes abonnés et/ou si vous avez acheté une manette compatible. Google promet de rembourser tous les joueurs.

À lire : Stadia va fermer, Google dit déjà adieu à son service de jeu vidéo en streaming

Le Galaxy S22 s'offre déjà la mise à jour d'octobre d'Android

Comme chaque mois, Google diffuse une mise à jour de sécurité à destination des smartphones et tablettes Android. Mais ce n'est pas un Pixel qui va en profiter en premier en octobre : Samsung commence d'ores et déjà à déployer l'update de sécurité d'Android sur ses Galaxy S22.

À lire aussi : le Galaxy S22 est le premier smartphone Android à recevoir la mise à jour de sécurité d'octobre 2022

Un bug dans Windows 11 provoque un écran bleu de la mort

Déployée il y a un peu plus d'une semaine, la mise à jour 22H2 de Windows 11 fait les frais de quelques bugs. Parmi les problèmes rencontrés, on en trouve un qui concerne les configurations à base de processeur Intel Rocket Lake (11e génération). Le bug provoque un écran bleu de la mort, le fameux BSOD que les utilisateurs de Windows connaissent depuis toujours, ou presque. Fort heureusement, il existe une petite astuce que nous dévoilons dans notre article en lien ci-dessous.

À lire aussi : Windows 11 22H2 cause des écrans bleus de la mort, voici comment régler le problème