Chrome vous permet maintenant de rechercher dans votre historique et vos favoris depuis la barre d’adresse

Google ne cesse de changer son navigateur Chrome pour PC et Mac. Les améliorations apportées visent le plus souvent à augmenter la productivité des gens qui travaillent principalement à l’aide d’un navigateur.

Les aficionados appellent la barre de recherche de Chrome l’Omnibox. La compagnie ne cesse de lui apporter des changements et des améliorations afin de la rendre toujours plus pratique et efficace pour les utilisateurs avancés. Le navigateur se voit doté aujourd’hui d’une fonctionnalité qui permet d’effectuer des recherches dans l’historique, dans les favoris, et mieux encore dans les onglets directement depuis l’Omnibox.

Lorsque vous travaillez le plus souvent sur votre ordinateur et que vous souhaitez garder les doigts sur le clavier, il est toujours utile de connaître quelques raccourcis. Outre les classiques Ctrl + C et Ctrl + V, qui ne sont pas propres à Chrome, on retiendra particulièrement Ctrl + Shift + A pour rechercher un onglet en particulier, l’indispensable Ctrl + Shift + T, pour rouvrir le dernier onglet fermé ou encore Ctrl + H, pour ouvrir l’Historique.

Chrome permet de faire une recherche dans l'Historique depuis l’Omnibox

Google propose désormais un autre moyen d’accéder rapidement à votre historique ou de rechercher le contenu d’un onglet : en écrivant directement dans l’Omnibox. La recherche dans l’historique y est désormais accessible en tapant @history, les onglets en tapant @tabs, et les favoris avec @bookmarks. Ces commandes doivent toujours être suivies d’un espace puis de la requête pour fonctionner. Cette fonctionnalité est pour l’instant expérimentale, elle n’est donc accessible que si vous activez le flag que voici : chrome://flags/#omnibox-site-search-starter-pack

Vous pourrez naviguer dans les résultats à l’aide des flèches du clavier, et il vous suffira d’appuyer sur Entrée pour être amené au site ou service désiré (pour l’Historique et les Favoris) ou sur l’onglet recherché. Lorsque vous activez les raccourcis Omnibox dans le menu flags, Google rappelle à juste titre que cette fonctionnalité est encore expérimentale. Chrome prévient : “En activant ces fonctions, vous risquez de perdre des données de navigation ou de compromettre votre sécurité ou votre confidentialité. Les fonctions activées s'appliquent à tous les utilisateurs de ce navigateur. Si vous êtes un administrateur d'entreprise, vous ne devez pas les utiliser en production”. Notez également qu'il faut fréquemment mettre Chrome à jour pour corriger les failles de sécurité. La recherche dans l’historique, dans les favoris et dans les onglets devrait être disponible sur Chrome 106, mais elle n’est apparemment pas encore déployée auprès de tout le monde.