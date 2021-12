Amazon casse le prix de l’enceinte Bluetooth Bose SoundLink Mini II, n’attendez pas

L'enceinte Bluetooth Bose SoundLink Mini II fait l'objet d'une réduction de 37% sur Amazon. Elle est en effet à 119 € au lieu de 189,95 €. Vous réalisez une économie de 70 € sur ce modèle d'enceinte portable à l'efficacité prouvée.

La Bose SoundLink Mini II n'est plus toute jeune et pourtant cette enceinte sans fil continue de séduire en 2021. Et pour cause, malgré son format compact, elle délivre un son riche et puissant avec notamment des basses profondes. Alors qu'elle est proposée habituellement à 189,95 € sur Amazon, cette enceinte Bluetooth est tombée à 119,99 € . Cela correspond à une réduction de 37% ou 70€ d'économie. Ce bon plan est valable sur le coloris blanc.

La Bose Soundlink Mini II est facile à transporter partout où vous allez. Elle ne pèse que 670 g et vous permet par ailleurs de prendre des appels en bénéficiant d'un son clair avec des voix parfaitement audibles. L'appareil offre une autonomie de 10 heures et peut se charger depuis n'importe quelle source d'alimentation USB.

Vous bénéficiez par ailleurs d'invites vocales qui vous guident lors de toutes les étapes. Notamment pour l’association Bluetooth avec les appareils à proximité. L'appairage est rapide et sans effort et cette enceinte Bluetooth est capable de mémoriser jusqu'à 8 appareils. Pour finir, n'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleurs bons plans Amazon pour préparer Noël.

