Amazon brade la Huawei Watch GT2 Pro et vous offre une balance connectée

La montre connectée Huawei Watch GT2 Pro est à très bon prix sur Amazon dans le cadre du Prime Day 2021. Le site le propose dans un pack incluant la balance connectée Huawei Scale 3, le tout au prix de 199 € au lieu de 340 €. Vous réalisez une économie non négligeable de 141 €.

Le Prime Day se poursuit sur Amazon et nous continuons de dénicher pour vous des offres intéressantes pour acheter malin durant ces deux jours de promotion. Si vous recherchez une montre connectée en ce moment, voici une belle occasion pour acheter un modèle parmi les plus appréciés du marché : la Huawei Watch GT2 Pro. Lancée en septembre 2020, cette smartwatch brille par sa grande autonomie de deux semaines, son design à la fois sportif et fashion, sans oublier ses nombreuses fonctionnalités pour le tracking d'activités.

La Huawei Watch GT2 Pro est par ailleurs la première montre connectée de la marque à proposer la recharge sans fil. Ses nombreux capteurs lui permettent d'offrir les fonctionnalités de suivi classiques. Elle dispose en effet d'un GPS, d'un accéléromètre, d'un gyroscope, d'un capteur géomagnétique et bien sûr d'un cardiofréquencemètre optique. La montre est également capable d'assurer le suivi du Vo2max (débit d’oxygène maximal que l’organisme peut absorber) et du SpO2 (la saturation en oxygène dans le sang).

L'écran de la montre connectée est de type Amoled avec la fonction Always-On pour afficher les informations importantes en permanence. La dalle de 1,39″ est confortable et offre très bonne qualité d'affichage. Elle reste personnalisable à votre guise. Pour revenir au design de la montre connectée, elle dispose d'un cadran en saphir et d'un boitier en titane pour une conception premium et ultra résistante.

Vendue en temps normal à 299 €, la montre connectée est disponible dans le cadre du Prime Day 2021 à 199 €. Amazon vous le propose dans un pack incluant la balance connectée Huawei Scale 3 qui est ainsi offerte. Vous avez donc l'ensemble à 199 € sachant que la valeur de l'ensemble est de 340 €. Vous réalisez donc une économie de pas moins de 140 €.