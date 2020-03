Amazon, Apple, Google et 80 autres marques profiteraient du travail forcé en Chine

Amazon, Apple, Google et 80 autres marques mondiales bénéficient du travail forcé de Ouïgour et autres minorités en Chine selon une ONG australienne. Le pays aurait en effet déplacé une partie de ces minorités sur des lignes de production.

Amazon, Apple et Google ont, comme une liste de 83 entreprises chinoises et internationales, profité du travail forcé de minorités chinoises dont des Ouïgours à en croire un rapport du Australian Strategic Policy Institute (ASPI). Les autorités chinoises auraient en effet déplacé ces minorités pour les forcer à travailler dans certaines unités de production.

En tout ce sont près de 83 marques qui ont été identifiées par l’ASPI comme ayant bénéficié de manière consciente ou non du travail issu de travailleurs forcés :

Abercrombie & Fitch Acer Adidas Alstom Amazon Apple ASUS BAIC Motor BMW Bombardier Bosch BYD Calvin Klein Candy Carter’s Cerruti 1881 Changan Automobile Cisco CRRC Dell Electrolux Fila Founder Group GAC Group Gap Geely Auto General Electric General Motors Google H&M Haier Hart Schaffner Marx Hisense Hitachi HP HTC Huawei iFlyTek Jack & Jones Jaguar Japan Display Inc. L.L.Bean Lacoste Land Rover Lenovo LG Li-Ning Mayor Meizu Mercedes-Benz MG Microsoft Mitsubishi Mitsumi Nike Nintendo Nokia The North Face Oculus Oppo Panasonic Polo Ralph Lauren Puma Roewe SAIC Motor Samsung SGMW Sharp Siemens Skechers Sony TDK Tommy Hilfiger Toshiba Tsinghua Tongfang Uniqlo Victoria’s Secret Vivo Volkswagen Xiaomi Zara Zegna ZTE

A en croire l’ONG, « le gouvernement chinois a facilité le travail de masse de Ouïgours et autres citoyens issus de minorités ethniques depuis la région d’ouest lointain Xinjiang vers des usines à travers le pays ». Et l’association d’ajouter : « les conditions suggèrent fortement du travail forcé ». On ne sait pas si les entreprises visées avaient ou non connaissance de la présence de ces travailleurs sur leurs lignes de production.

De son côté, Microsoft a été l’un des premiers à réagir : « Microsoft est engagé à une fabrication responsable et éthique. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux est prenons des étapes significatives pour sanctionner nos politiques et code de conduite en soutien des droits de l’Homme, du travail, de la santé, de la sécurité, de la protection environnementale et de l’éthique commerciale au travers de notre programme Assurance ».

Et Microsoft d’ajouter : « Toute forme de travail forcé est spécifiquement interdite par notre code de conduite fournisseur. Nous menons l’enquête sur ces affirmations et prendront des mesures appropriées si une violation de notre code de conduite est constatée ».

