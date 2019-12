Amazon affirme avoir battu de nombreux records grâce à l’engouement suscité par la fête de Noël. La firme de Jeff Bezos annonce notamment avoir vendu des dizaines de millions de produits estampillés Amazon, dont des enceintes Echo par exemple. Dans la foulée, le géant de la vente en ligne a révélé plusieurs chiffres édifiants sur son activité dans le monde.

La saison des fêtes de fin d’année a encore une fois été très lucrative, annonce Amazon lors de la publication de ses résultats trimestriels. « Cette saison des fêtes a été meilleure que jamais grâce à nos clients et employés du monde entier. Au nom de tous les Amazoniens, nous souhaitons à tous de joyeuses vacances et une fantastique année 2020 » déclare Jeff Bezos, fondateur d’Amazon.

Lire également : de plus en plus de Français revendent leurs cadeaux de Noël sur internet

Amazon dévoile les produits électroniques les plus vendus à Noël 2019

Parmi les produits électroniques les plus vendus à Noël 2019, on trouve notamment l’Echo Dot, la Fire TV Stick, l’Echo Show 5 et l’aspirateur robot Roomba 675 de iRobot. On remarquera aussi la popularité des cartes Micro SD de 128 Go de Samsung et des prises connectées d’Amazon. En réaction à ce communiqué enthousiaste, l’action en bourse du groupe s’est envolée au delà des 1880 dollars ce jeudi 26 décembre.

Dans son communiqué, Amazon annonce aussi avoir recruté 250 000 postes saisonniers à temps plein et à temps partiel pour gérer l’affluence des fêtes de fin d’année. Au total, la firme emploie désormais 750 000 personnes dans le monde entier. Parmi eux, 19 000 employés ont bénéficié d’une promotion au cours de l’année écoulée.

Amazon se félicite aussi du succès de l’abonnement Prime. Plus de 5 millions de nouveaux clients se sont abonnés à Prime en l’espace d’une seule semaine, souligne le groupe américain. Enfin, la firme note le succès grandissant de son service de livraison en 24H. « Le nombre d’articles livrés avec Prime Free One-Day et Prime Free Same-Day Delivery a presque quadruplé par rapport à 2018 » précise Amazon. Avez-vous commandé vos cadeaux de Noël sur le site ? Vous vous retrouvez dans ces statistiques ? On attend votre avis dans les commentaires.