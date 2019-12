Noël 2019 : de plus en plus de Français revendent leurs cadeaux sur internet

Noël 2019 est déjà de l’histoire ancienne. Cette année, de plus en plus de Français revendent leurs cadeaux sur des sites comme eBay ou Rakuten. Les deux plateformes ont en effet constaté une importante hausse des cadeaux mis en vente dans la journée du 25 décembre.

17% des Français ont l’intention de revendre les cadeaux trouvés sous le sapin cette année, rapporte une étude Kantar relayée par nos confrères de 20 Minutes. 25% des sondés vont utiliser l’argent récolté pour s’offrir un autre cadeau. 43% préfèrent mettre de côté les sommes récoltées. Enfin, 23% des Français interrogés vont utiliser l’argent pour financer les fêtes de fin d’année. Selon Kantar, seuls les 16-34 ans sont encore réticents à l’idée de revendre leurs cadeaux sur la toile. 37% des sondés de cette tranche d’âge préfèrent d’ailleurs conserver les présents reçus.

Comme l’an dernier, la revente de cadeaux de Noël sur internet a gagné en popularité. Ce 25 décembre 2019, Rakuten a d’ailleurs enregistré « plus de 500.000 annonces déposées » avant midi, contre 300.000 l’an dernier à la même heure. La plateforme tablait sur 1 million d’annonces avant la fin de la journée. Pour l’heure, on ignore si les estimations de Rakuten se sont confirmées.

Des cadeaux vendus à 80% de leur valeur, selon Rakuten

« Ce ne sont pas que les vendeurs qui sont au rendez-vous, on a aussi les acheteurs qui connaissent ce marronnier » souligne Alison Boutoille, responsable marketing chez Rakuten. De nombreux Français profitent en effet de la revente de cadeaux pour s’offrir des objets à prix cassé. En moyenne, les cadeaux sont en effet vendus à 80% de leur valeur. Selon Rakuten, un revendeur gagne en moyenne 200 euros lors de la vente d’un smartphone reçu sous le sapin.

Lire également : voici notre top des meilleures applications Android pour revendre ses cadeaux de Noël !

Même son de cloche du côté d’eBay France. « On pense qu’il y a une augmentation du pragmatisme par rapport aux fêtes de Noël, (…) du coup un réemploi, une sorte de tendance à l’économie circulaire, où on ne va pas garder un objet inutile chez soi, on va chercher à le revendre, et le cadeau de Noël perdant son côté sacré, on va se permettre de le revendre sur Internet » explique Sarah Tayeb, responsable chez eBay. Ce 25 décembre à midi, 130.000 nouvelles annonces sont apparues sur le site web, contre 100.000 à la même heure l’an dernier.

Dans la plupart des cas, les internautes cherchent à se débarrasser d’objets reçus en doublon. « Le principal problème du cadeau de Noël, c’est le doublon, notamment tout ce qui est CD, livres, DVD. On s’attend à voir des CD de Johnny Hallyday en double sur eBay, on a beaucoup du nouvel album d’Astérix qui est un très gros succès, et peut arriver en double au pied du sapin » précise Sarah Tayeb. Est-ce votre cas ? Avez-vous déjà revendu des cadeaux de Noël sur internet ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

Source : 20 Minutes