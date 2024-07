Amazon a trouvé un nouveau moyen d’afficher de la pub sur les Fire TV

Amazon n'en finit pas d'expérimenter des manières d'insérer de la publicité dans ses produits. Sur les Fire TV, un nouveau format de réclame fait son apparition et il risque de ne pas vous plaire.



Lorsque les plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+ sont arrivées sur le marché, l'un des avantages qui sautait aux yeux par rapport à la télévision traditionnelle était l'absence de publicité. Ce temps est révolu. Bien sûr, il est toujours possible de choisir un abonnement garanti sans réclame dans la plupart des cas. De son côté, Amazon ne semble pas vouloir s'embarrasser de laisser le choix aux utilisateurs. L'introduction de publicités dans Prime Video a marqué un tournant dans le fonctionnement du service, puisqu'il en ajoute en proposant simplement de payer plus cher pour s'en débarrasser. Pas de formule à prix réduit comme chez la concurrence.

Une philosophie extrêmement agaçante qui, combinée à la hausse du tarif d'Amazon Prime, en a poussé plusieurs à résilier leur souscription. Ça n'a pas découragé le géant américain puisqu'à mesure que le temps passe, il y a de plus en plus de publicités sur Fire TV, l'interface d'Amazon accessible directement sur la télévision ou via un Fire TV Stick. Dernière trouvaille en date : afficher des pubs en plein écran dans un cas précis.

Il y a une nouvelle forme de publicité dans les Fire TV, la voici

Si vous avez programmé un écran de veille sur votre Fire TV, qui s'active après 5, 10 ou 15 minutes d'inactivité selon votre choix, vous risquez de le voir moins souvent. Amazon est en train de le remplacer par une publicité en plein écran. Toutes les Fire TV fabriquées depuis 2016 sont concernées. La réclame qui s'affiche dure entre 30 secondes et une minute, et ce n'est qu'une fois terminée qu'elle laisse la place à l'écran de veille.

Cette nouveauté est déployée quelques semaines après un changement dans un autre format publicitaire : la vidéo qui se joue en plein écran dès que vous allumez la Fire TV. Désormais, elle laisse le bandeau de navigation affiché en bas de l'écran, permettant d'effectuer n'importe quelle action pour y mettre fin, en sachant qu'appuyer sur le bouton Home de la télécommande fonctionne aussi. C'est moins pénible, mais ça reste de la pub.

Source : Cord Cutter News