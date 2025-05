Alpine A390, le plus puissant SUV électrique made in France se dévoile

C'est à Dieppe, berceau historique de la marque, qu'Alpine a dévoilé en première mondiale son A390. Un premier SUV 100 % électrique qui promet d'être particulièrement sportif. Nous étions sur place.

C'est sous une météo maussade qu'Alpine s'apprête à fêter son 70ème anniversaire dans son fief de Dieppe où se trouve son usine. Un anniversaire marqué par le lancement d'un véhicule inédit pour la marque avec son tout premier SUV. Deuxième véhicule 100 % électrique après l'A290 l'année dernière et en attendant la future A110 qui devra à sont tour abandonner sa motorisation thermique, l'Alpine A390 est basée sur la plateforme Amp'R Medium du Groupe Renault, qui équipe notamment le Scenic avec lequel elle partage quelques éléments comme nous allons le voir.

Un design inédit pour une Alpine

L'Alpine A390 marque donc une nouvelle étape pour la marque française après le lancement de son premier modèle 100 % électrique. Ce SUV coupé qualifié ici de sport fastback est capable d'accueillir jusqu'à 5 personnes avec ses dimensions généreuses de 4,6 m de long, 1,88 m de large et 1,53 m de haut.

Présenté au Mondial de Paris 2024, le show-car A390_β dévoilait 85 % du design final de l’Alpine A390. Celle-ci conserve notamment certains attributs chers à Alpine, à commencer par le montant C au dessin caractéristique et qui abrite le petit drapeau tricolore. Sportive dans ses lignes, l'A390 adopte un tout nouveau design et abandonne les optiques rondes de sa fameuse berlinette, tout comme l'A290 d'ailleurs.

Toute en finesse, la signature lumineuse s'inspire du concept Alpine Alpenglow et de l’Hypercar A424 engagée en Championnat WEC. Juste en dessous une nuée de triangles illuminés appelée “Cosmic Dust” s’anime pour accueillir le conducteur tandis que le logo Alpine est projeté entouré de flocons de neige sur le sol.

De la même façon, le bouclier avant arbore des motifs en triangle qui s'inspirent des montagnes, tout en intégrant des ouvertures, notamment la lame du capot sculpté, afin de créer des rideaux d’air dirigés vers les roues et le parebrise. Ce dernier comporte d'ailleurs un petit easter egg avec la silhouette de l’Alpine A110.

De profil, l'Alpine A390 affiche une ligne sculptée avec moult reflets et volumes. Les poignées de portes avant sont affleurantes tandis que celles à l'arrière sont directement intégrées. Et si la ligne de coupé réduit forcément les surfaces vitrées à l'arrière, la garde au toit reste heureusement suffisante.

Par ailleurs, le souci de l'aérodynamiques se retrouve à l'arrière avec une chute de pavillon de 17°, des “flaps” au niveau des roues arrière avec là encore des passages d’air guidé. L'ensemble est accompagné par un spoiler peint en noir intégré à la base de la lunette arrière et un diffuseur, inspirés des prototypes Le Mans Daytona. Il va donc y avoir du sport.

Enfin, six coloris seront proposés (noir, différentes teintes de bleu, argent, blanc et gris). Le pavillon peut être peint couleur caisse ou noir en contraste. Et alors que les passages de roues et les bas de caisse sont peints en noir brillant, ces derniers sont relativement épais notamment au niveau de l'accès à l'arrière.

À bord de l'Alpine A390

À bord, l'ambiance est sportive grâce à différents éléments qui permettent de différencier le poste de conduite de l'Alpine A390 de celui du Renault Scenic, sur lequel il semble avoir été directement prélevé. On retrouve ainsi les deux écrans de 12,3 pouces et 12 pouces avec un système Android dont l'interface qui a été redessinée pour être propre à Alpine. Et le constructeur a eu le bon sens de conserver les commandes physiques pour la climatisation.

On l'a dit, le volant sport participe à l'ambiance sportive. Chauffant, il est gainé de cuir Nappa bleu et comprend un méplat et un point milieu. Il intègre les incontournables boutons dédiés aux aides à la conduite et aux télécommunications (le contrôle de l'audio passe par un comodo dédié derrière le volant). Inspirés du monde de la Formule 1, deux boutons colorés spécifiques en aluminium sont dédiés au niveau de régénération d'une part (avec un mode One Pedal), et au boost et launch control d'autre part (le bouton rouge OV pour Overtake). Un commodo spécifique est dédié aux commandes audio.

Par ailleurs, l'Alpine A390 reçoit des sièges sport à réglages électriques et chauffants. Ils sont en partie habillés de microfibre Alcantara, tandis que les finitions haut de gamme profitent de sièges baquets en cuir Nappa bleu et gris avec des inserts en carbone sergé ou forgé en option sur la coque arrière.

Pour finir sur cette partie, sachez que le coffre affiche un volume de 532 litres et dispose d'un petit espace sous le plancher pour y ranger le câble de recharge. Point de Frunk à l'avant, notamment en raison de l'intégration d'un chargeur embarqué de 22 kW en option (le gros bloc gris au centre sur la photo ci-dessous).

Une (grosse) batterie et deux motorisations différentes pour l'Alpine A390

L'Alpine A390 est le modèle le plus puissant de la marque française à date. Une voiture qui sera proposée avec deux motorisations différentes :

un moteur électrique avant synchrone qui développe 295 kW (400 ch / 650 Nm) pour l'A390 GT

(400 ch / 650 Nm) pour l'A390 GT deux moteurs arrière synchrones à aimants permanents de 345 kW (470 ch / 808 Nm dont 508 Nm à l’arrière) pour l'A390 GTS

Le constructeur annonce des performances musclées avec le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes pour la première et 3,9 secondes pour la seconde.

Ces deux versions partagent la même batterie lithium-ion qui affiche une capacité généreuse de 89 kWh utiles avec une autonomie estimée à 520 – 555 km WLTP en fonction de la monte de pneus (20 ou 21 pouces) et en attente de l'homologation définitive de la voiture. On notera que la batterie est assemblée chez Renault à Douai à partir de composants fournis par Verkor basé à Dunkerque (mais aussi LG dans un premier temps). De leur côté, les moteurs sont fabriqués dans l’usine Renault de Cléon en Seine-Maritime, région dans laquelle est réalisé l'assemblage de l'A390.

Pas de plateforme 800 V pour l'Alpine A390 qui accepte une puissance de recharge jusqu’à 190 kW sur une borne rapide en courant continu (DC). La voiture est aussi équipée de série d'un chargeur embarqué de 11 kW pour la recharge en courant alternatif (AC), et même de 22 kW en option. Alpine annonce moins de 20 minutes pour récupérer 2 h d'autonomie et moins de 25 minutes pour charger de 15 % à 80 %. De plus, les deux version de la voiture profitent de la fonction de charge bi-directionnel V2L afin d'alimenter un appareil moyennant un adaptateur. Le V2G (vehicle-to-grid) est aussi possible si tant est que le domicile de l'utilisateur soit équipé.

Chantre de la légèreté, Alpine fait néanmoins face à un défi de taille avec l'A390. Ou plutôt de poids. En effet, avec ses 2 121 kg minimum, il risque d'y avoir fort à faire pour offrir le plaisir de conduite si cher à la marque. Ceci étant, les ingénieurs français ont tenté de gommer l’impact de la masse induit par la batterie, en déployant une solution technique censée favoriser la légèreté perçue si l'on en croit les premiers retours.

Pour ce faire, l'Alpine A390 pourra s'appuyer sur ses trois moteurs électriques, et plus précisément les deux moteurs arrière qui autorisent un contrôle indépendant de chaque roue. Cet fonctionnalité baptisée Alpine Active Torque Vectoring permet de gérer finement le couple, qui sera envoyé vers la roue extérieure en virage afin de corriger la moindre tendance sous-vireuse ou survireuse du véhicule. Le système fonctionne en phase d'accélération, tant en virage qu'en ligne droite, afin d'augmenter la motricité ainsi que la stabilité. On vous en dira plus au moment des essais de la voiture.

Conçue et fabriquée en France, dans l’usine historique de la marque, la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, l'Alpine A390 devrait être commercialisée à partir du quatrième trimestre 2025 à un prix compris entre 65 000 € et 76 000 €.