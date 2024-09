Ne l’appelez plus SUV d’Alpine, voici comment s’appelle son nouveau “sport fastback”

Après avoir annoncé une stratégie ambitieuse pour passer au tout électrique d’ici 2030, Alpine s’apprête à dévoiler un nouveau modèle lors du Mondial de l’Automobile 2024. Voici ce que l’on sait jusqu’à présent.

Alpine, la marque sportive de Renault, s'est engagée dans une transformation complète vers l'électrique. En 2023, la firme a annoncé son plan de révolution 100 % électrique avec le lancement de sept nouveaux modèles d'ici 2030. Ce virage ambitieux a commencé avec l’A290, une citadine basée sur la Renault 5, et s’étendra à d’autres segments, dont des véhicules de plus grande taille. La stratégie de la société repose sur l’APP, une plateforme modulable qui servira de base technique pour ses futurs véhicules.

Le dernier modèle en date dévoilé par Alpine était un projet audacieux, un véhicule à hydrogène dérivé d’un modèle de course, prévu pour 2026. Ce concept, équipé d’un moteur V6 fonctionnant à l’hydrogène, incarne la volonté de la marque de combiner performance et innovation durable. Maintenant, la société française s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa gamme 100 % électrique avec un tout nouveau modèle dénommé A390 qui sera présenté au Mondial de l’Automobile 2024.

L’Alpine A390 n’est pas un SUV, c'est un sport fastback

Alpine présentera un show-car lors du salon parisien, qui aura lieu en octobre 2024. Ce nouveau modèle marque l’entrée de la marque dans un segment encore inédit pour elle. Sa silhouette évoque un coupé-SUV, mais la marque préfère éviter ce terme en parlant de “sport fastback“, un coupé sportif qui possède un toit qui s'incline progressivement vers l'arrière. Ce véhicule s’inscrit dans la volonté de la société de redéfinir la sportivité pour une utilisation quotidienne, tout en gardant l’ADN dynamique qui caractérise ses voitures de sport.

Alpine reste fidèle à son objectif d'offrir des véhicules performants et sportifs, même dans un marché dominé par les SUV et les véhicules électriques. Ce nouveau modèle entièrement électrique utilisera probablement la plateforme AmpR Medium, partagée avec le Renault Scénic, mais sera adapté aux exigences de performance propres à la marque. Le lancement officiel de l’A390 est prévu pour 2025. Celui-ci représente une nouvelle phase dans le développement de la gamme de la société, qui vise à allier usage quotidien et performances sportives.