AliExpress casse le prix des smartphones OnePlus avec jusqu’à -80€ de réduction

On a trouvé chez AliExpress plusieurs modèles de smartphones OnePlus à prix mini ! Attention, les offres ne sont valables que quelques jours. On vous détaille les offres ci-dessous.

Pour son anniversaire, AliExpress casse ses prix jusqu'au 27 mars prochain à 8h59. Pour l'occasion, on vous présente les meilleures offres disponibles chaque jour afin de vous aider à faire un maximum de bonnes affaires.

Aujourd'hui, on a donc trouvé le OnePlus 10 Pro avec 80€ de réduction grâce au code promo AEFR80. Vous pouvez ainsi vous le procurer pour seulement 409€ au lieu de 489€.

Il propose un écran de 6,7″ avec une résolution de 3216 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il est aussi doté d'un processeur Snapdragon 8Gen1 avec jusqu'à 12Go de RAM pour des performances exceptionnelles. Côté photo, il propose 3 capteurs arrière (48Mp + 50Mp + 8Mp) et un capteur frontal de 32Mp qui permet également le déverrouillage de l'écran via identification faciale.

Le OnePlus 10T 5G à prix mini chez AliExpress

Vous pouvez aussi vous procurer le OnePlus 10T 5g pour seulement 349€ au lieu de 429€ grâce au code promo AEFR80.

Il propose un écran 6,7″ AMOLED et un processeur Snapdragon 8Gen1 avec jusqu'à 16Go de RAM et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il vous permet ainsi de jouer à des jeux en ligne en toute fluidité, et ce, pour un prix abordable !

Il est également doté d'une batterie de 4800 mAh avec la charge SuperVooc 150W. Il peut ainsi se recharger très rapidement et tenir plus d'une journée. Côté photo, il propose un capteur frontal de 16Mp et une caméra arrière avec 3 modules photos de 50Mp + 8Mp et 2Mp.

Le OnePlus Nord N20 SE à prix mini chez AliExpress

Enfin, AliExpress vous propose également le OnePlus Nord N20 SE pour seulement 116€ au lieu de 129€ avec le code promo AEFR13.

Très performant, surtout pour cette gamme de prix, il propose un processeur MediaTek Helio G35 avec 4Go de RAM et une batterie de 5000mAh avec la charge SuperVooc 33W. Il vous permet ainsi de profiter de services dignes de smartphones bien plus haut de gamme. Sa batterie peut notamment tenir plusieurs jours et il se recharge très vite.

Côté photo, il propose un module de 2 capteurs arrière (50Mp + 2Mp), ainsi qu'un capteur frontal de 8Mp. Enfin, il intègre un écran LCD de 6,56 pouces pour un confort d'utilisation optimal.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.