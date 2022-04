AliExpress brade le Xiaomi Mi Band 6 grâce à un super code promo

Vous cherchez un bracelet connecté à prix mini ? Découvrez cette offre exceptionnelle sur le Xiaomi Mi Band 6 chez AliExpress !

Profiter de l'offre chez AliExpress

Depuis ce matin 25 avril à 9h et jusqu'à vendredi 29 avril prochain à 9h, AliExpress vous propose une offre exceptionnelle : le Xiaomi Mi Band 6 à seulement 34,59€ au lieu de 49,99€. Pour profiter de cette offre, vous devez simplement inscrire le code LAPLACE05 lors de votre commande.

Le bracelet connecté est vendu sur le site d'AliExpress par la boutique officielle Global Mi qui bénéficie de 98% d'avis positif. Une fois votre commande validée, le Xiaomi Mi Band 6 est expédié depuis la France et livré gratuitement en 3 jours.

Le Xiaomi Mi Band 6 : le meilleur allié pour un quotidien sain et connecté

Avec le Xiaomi Mi Band 6, vous profitez d'un bracelet connecté à la pointe de la technologie. Il propose notamment un écran AMOLED de 1,56 pouces avec une résolution de 152 x 486 et 326 PPI High Resolution Display. Côté performances, il propose 2Mo de RAM et 32Mo de stockage ROM, accompagnés d'une batterie LiPo de 125 mAh capable de tenir jusqu'à 14 jours.

Le bracelet connecté peut vous accompagner dans toutes vos sessions sportives. Il propose d'ailleurs jusqu'à 30 modes d'exercices et peut détecter jusqu'à 6 activités Fitness automatiquement. Il est résistant à l'eau et peut être immergé jusqu'à 5 ATM. Vous pouvez donc également l'utiliser pendant toutes vos activités, y compris la natation.

Parmi tous les sports proposés, on note ainsi : la course à pied en extérieur, la course à pied en intérieur, le vélo d'appartement, le vélo en extérieur, la marche rapide, le fitness en intérieur, le badminton, le vélo elliptique, la danse, la natation, le hip hop, le rameur, la corde à sauter, le yoga, l'entraînement libre, les abdominaux, etc.

Parmi ses nombreuses fonctionnalités, on trouve aussi le suivi du sommeil, le suivi du taux d'oxygène dans le sang (SpO2) et le suivi intelligent de votre fréquence cardiaque. Pour les personnes qui ont leurs règles, il offre également le suivi des cycles menstruels et des phases d'ovulation.

Côté design, vous ne serez pas non plus déçu avec le Xiaomi Mi Band 6. Il vous propose en effet plus de 130 fonds d'écran afin de pouvoir s'accorder aux goûts de tous. Enfin, pour compléter au mieux l'utilisation de votre smartphone, le bracelet vous propose vos notifications, des informations sur la météo, des rappels, etc.

En ce moment chez AliExpress, ce bracelet bénéficie d'une note de 4,9/5. Cette moyenne a été calculée en fonction des 139 avis des clients qui ont reçu le bracelet.