Alien Earth : on a enfin une fenêtre de sortie pour la prochaine série Disney+, la Terre va bientôt trembler de peur

Après le succès d'Alien Romulus dans les salles obscures, le célèbre xénomorphe doit faire son retour sur Disney+ dans une toute nouvelle série : Alien Earth. Si l'on en sait encore très peu sur le show, on a enfin une fenêtre de sortie à se mettre sous la dent !

Comme vous le savez peut-être, le monstre le plus terrifiant de l'histoire du cinéma, à savoir l'Alien, doit faire son grand retour sur le petit écran très prochainement.

La bonne nouvelle a été confirmée par FX et Disney+, qui prépare actuellement une toute nouvelle série baptisée Alien Earth. Après un très court teaser publié il y a deux mois, la plateforme de streaming vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce.

Attention avant de vous emballer, il n'y pas grand chose à se mettre sous la dent, à l'exception d'une information : la fenêtre de sortie ! En effet, le service donne rendez-vous aux fans en 2025 pour découvrir cette nouvelle série estampillée Alien. Reste maintenant à savoir quand précisément…

Alien Earth, c'est quoi ?

Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du projet, voici ce que l'on sait pour l'instant à son sujet. Tout d'abord, Alien Earth prendra place exclusivement sur Terre : “Une planète parfaite pour un organisme parfait”, peut-on d'ailleurs lire dans le premier trailer.

L'intrigue se déroulera en 2092, soit une trentaine d'années avant les évènements du premier film Alien, le 8ème passager. Nous serons donc devant un préquel. Concernant l'histoire, on n'en sait encore très peu, à l'exception près qu'un groupe de mineurs va tomber nez à nez sur l'épave d'un vaisseau spatial. La suite, on l'imagine facilement : facehuggers, poitrines explosées, des hurlements et du sang.

Néanmoins, en plaçant son intrigue sur Terre, on peut espérer que la série s'éloigne un peu de la formule du huit clos, reprise notamment dans Alien Romulus. “Gérer” une invasion xénomorphe sur une station ou un vaisseau, c'est une chose, mais sur une planète, c'est déjà plus compliqué !

Côté casting, certains noms sont déjà connus. Sydney Chandler incarnera Wendy, la nouvelle “Ripley” du show. On sait que l'excellent Timothy Olyphant (Santa Clarita Diet, Justified, The Mandalorian) sera également de la partie, tout comme Alex Lawther (The End of The Fucking World, Andor).