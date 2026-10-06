Alexa d’Amazon répète « la la la » en boucle sans raison et refuse d’admettre qu’elle le fait

Plusieurs utilisateurs d’une enceinte connectée Amazon ont constaté un comportement très étrange de l’IA, qui répète « la la la » pendant plusieurs minutes. Malgré la présence du texte dans les journaux de conversations, Alexa nie en être à l’origine.

Amazon Echo Studio
L’Amazon Echo Studio

Parler à son enceinte connectée, une activité banale pour quiconque en possède une chez lui. Après tout, c’est l’un des intérêts principaux d’un tel appareil. Et comme ils ont des manières de parler de plus en plus naturelles, on a rapidement tendance à oublier que l’on s’adresse à une IA. Avec tout ce que ça implique de bugs potentiels. Souvenez-vous, en 2018, Alexa d’Amazon se mettait à rire sans raison en plein milieu de la nuit.

Après l’arrivée d’Alexa+ début 2026, certains utilisateurs ont eu la mauvaise surprise d’entendre l’IA produire des bruits de respiration effrayants. Cette fois-ci, ce qui se passe fait moins peur (quoique). Sur le réseau social Reddit, des détenteurs d’une enceinte Amazon Echo racontent qu’en plein milieu d’une conversation, parfois d’elle-même, Alexa s’est mise à répéter « la la la » pendant de nombreuses minutes. Il lui arrive même de chantonner la syllabe.

Alexa laisse des utilisateurs perplexes avec ses « la la la » sans aucun sens

« L’ensemble sonnait de manière expérimentale, comme quelqu’un qui venait d’apprendre à produire des sons vocaux et qui exerçait simplement sa voix pour voir combien de façons différentes il y avait de dire la même chose. J’ai aussi remarqué qu’à 56 secondes, 1 minute 32 secondes, 2 minutes 1 seconde et 2 minutes 43 secondes, elle s’arrêtait pour reprendre son souffle », résume une personne impactée. Une autre diffuse une vidéo du phénomène.

Lire aussi – « Ça arrive même aux meilleurs » : Alexa+ vrille complètement, les utilisateurs sont exaspérés

Le plus étonnant, c’est que confrontée à ce comportement, Alexa nie fermement en être à l’origine. Elle dit avoir passé en revue ses journaux de conversations et ne rien voir de la sorte. Pourtant, accéder soi-même à ces fichiers montre bien la présence des « la la la ». Amazon a finalement confirmé qu’il s’agissait d’un bug affectant « un petit nombre d’utilisateurs » d’Alexa+. Un correctif est en cours de préparation. La firme n’a cependant pas expliqué l’origine du problème.


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