AirPods Pro et AirPods 2 : grosse baisse de prix chez Amazon pour les soldes d’hiver

Les AirPods Pro et AirPods 2 font l'objet d'une grosse réduction sur Amazon à l'occasion des soldes d'hiver 2021. C'est une nouvelle occasion de les acheter pour une fraction de leur prix habituel. 213 € au lieu de 279 € pour le premier et 140 € au lieu de 179 € pour le second.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LES AIRPODS PRO

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LES AIRPODS 2

Jusqu'à 23% de réduction sur les derniers AirPods, cela ne se refuse pas. Dans le cadre des soldes d'hiver 2021 sur Amazon, le site propose une belle réduction sur les écouteurs sans fil d'Apple. Commençons par les plus populaires, les AirPods Pro dont le prix est en chute de 23%. Ils sont en effet proposés à 213 € en ce moment sur Amazon au lieu de 279 €. Cela représente 66 € d'économie.

Référence parmi les écouteurs True Wireless avec réduction de bruit active, les AirPods Pro disposent de plusieurs atouts. Ils affichent un design compact et léger et tiennent mieux dans les oreilles grâce à leur conception intra-auriculaire. C'est un design essentiel pour la réduction de bruit qui se montre efficace. Et surtout, les AirPods Pro offrent une qualité de son nettement meilleure que celle des écouteurs AirPods classiques.

La réduction de bruit est réglable sur trois niveaux dont le mode Transparence qui laisse passer le son extérieur. Vous pouvez ainsi, à souhait, retrouver un contact auditif franc avec votre environnement grâce à un micro orienté vers l'extérieur. Les AirPods Pro offrent environ quatre heures d'écoute avec la réduction de bruit active. Le boîtier de chargement promet 24h d'autonomie supplémentaire.

Plus de 20% de réduction sur les AirPods Pro et AirPods 2

Affichant un format plus classique, les AirPods de 2e génération offrent aussi des fonctionnalités premium. À l'exception bien sûr de la réduction de bruit active. Vous bénéficiez d'une qualité sonore de bonne facture, notamment d'une bonne restitution des médiums et des voix. Ils sont comptables Siri et offrent plus de 24 heures avec le boîtier de charge.

Comme à l'occasion du Black Friday il y a quelques semaines, leur prix passe à 140 € au lieu de 179 € sur Amazon. Cela représente 22% de réduction et 39 € d'économie. Vous souhaitez acheter l'un des deux modèles ? Faites vite pendant que c'est encore possible.