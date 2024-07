AirPods Max : Amazon casse les prix du casque d’Apple durant le Prime Day !

Plus que quelques heures pour profiter de Prime Day organisé par Amazon. Les AirPods Max sont actuellement en promotion ! Ne tardez pas pour en profiter, demain il sera trop tard.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Prime Day se termine ce soir à 23h59. Il ne vous reste plus que quelques heures pour faire le plein de bons plans à condition d’être abonné Amazon Prime. Si ça n’est pas encore le cas, pas d’inquiétude. Il est encore temps de profiter de l'essai gratuit de 30 jours, vous permettant ainsi d'accéder immédiatement aux promotions et aux différents services proposés par Amazon.

Sortis il y a quelques années au prix de 629 €, les AirPods Max sont exceptionnellement en vente 519 € durant le Prime Day. C’est un excellent prix pour le tout premier casque audio sans fil à réduction de bruit active d’Apple.

Quelles sont les caractéristiques des AirPods Max ?

Les AirPods Max sont de type Circum-Auriculaire, autrement dit, ils ne prennent pas appui sur vos oreilles mais les entourent. Les coussinets, fabriqués en mousse à mémoire de forme, sont recouverts du tissu mesh. Cela permet à votre peau de respirer tout en assurant une bonne isolation phonique. Le bandeau au sommet de l’arceau est également fait à base de tissu mesh pour une aisance optimale grâce à une pression sur le crâne réduite. Enfin, la structure en acier inoxydable est entourée d’un matériau doux qui ressemble à du silicone. Les AirPods Max sont donc très confortables. Vous pouvez ainsi les garder plusieurs heures sur votre tête sans aucune gêne.

Le casque haut de gamme d'Apple est par ailleurs équipé d'une puce Apple H1 dans chaque écouteur. Le rendu audio est incomparable avec des basses profondes et des aigus nets pour une sensation de clarté inédite. La réduction de bruit active est particulièrement efficace. Pour neutraliser les bruits aux alentours, le casque embarque six micros orientés vers l’extérieur et deux micros tournés vers l’intérieur pour mesurer ce que vous entendez. Les micros beamforming isolent votre voix pour que vous puissiez passer des appels parfaitement audibles et ce, même dans un environnement bruyant.

Outre la réduction de bruit active, les AirPods Max disposent d’un mode Transparence pour que vous puissiez entendre les bruits autour de vous. Vous bénéficiez aussi de l’audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête. Lorsque vous retirez votre casque, celui-ci se met automatiquement en pause et reprend la lecture lorsque vous le remettez. Enfin, les AirPods Max bénéficient d’une belle autonomie de 20h d’utilisation avec la réduction active du bruit et l’audio spatial activés.