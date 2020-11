AirPods 3 : voici le design des prochains écouteurs d’Apple

Les AirPods 3 commencent à se dévoiler. Plusieurs images volées montrant les écouteurs d'Apple sont apparues sur la toile ces derniers jours. Comme prévu, la firme de Cupertino s'inspirerait du design des AirPods Pro. On y retrouverait donc des tiges fortement plus courtes que celles des AirPods 2.

Dans un article publié ce 4 novembre, 52Audio, un site chinois spécialisé, prétend avoir mis la main sur un premier prototype d’AirPods 3. Pour prouver ses dires, le blog a mis en ligne une photo du boiter des écouteurs et un rendu complet montrant le design sous toutes les coutures.

Tout d'abord, on se rend compte que les tiges équipées d'un microphone ont été fortement raccourcies par rapport aux deux premières générations d'AirPods. In fine, ce design se rapproche de celui des AirPods Pro. Les images corroborent les dernières informations sur le sujet partagées par Bloomberg et les prédictions de l'analyste Ming-Chi Kuo.

Des AirPods Pro inspirés des AirPods 3 mais sans réduction active du bruit

Par contre, on notera l'absence d'embouts en silicone interchangeables similaires à ceux des AirPods Pro. De même, il semblerait qu'Apple n'opte finalement pas pour un design intra-auriculaire. Sur une des photos, on aperçoit aussi le boîtier de recharge de l'accessoire. De ce côté là, il ne semble pas y avoir de changement majeur. L'étui parait cependant un peu plus large que celui des AirPods 2.

Pour l'heure, on vous invite évidement à prendre cette fuite avec des pincettes, d'autant qu'il ne s'agit encore que d'un prototype. Tant que la production de masse n'a pas débuté, Apple peut encore changer son fusil d'épaule.

Visuellement, les AirPods 3 s'annoncent donc très similaires aux AirPods Pro. Néanmoins, ils ne bénéficieront pas de la technologie de réduction de bruit active. Cette fonctionnalité reste réservée à la variante Pro des écouteurs.

Aux dernières nouvelles, Apple devrait présenter les AirPods 3 dès le premier semestre de 2021. Les rumeurs tablent sur une conférence prévue dans le courant du mois de mars. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains AirPods. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 52Audio