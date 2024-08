Une friteuse Airfryer Philips fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante chez Rakuten. Par l'intermédiaire du vendeur officiel Boulanger, la Philips Série 3000 NA352/00 passe sous les 135 euros grâce à une double réduction.

Rakuten profite de la rentrée 2024 pour mettre en avant une sélection de produits à prix réduits et issus de l'univers de l'événement de l'électroménager. Parmi la pléiade d'articles, il y a la friteuse Airfryer Philips Série 3000 NA352/00 au tarif de 134,99 euros au lieu de 199,99 euros, via la boutique Boulanger. La réduction de 65 euros est obtenue grâce à une remise immédiate de 50 euros et au code HOME15. Pour information, le coupon en question doit être saisi lors de l'étape de la commande et est valable jusqu'au mardi 3 septembre.

La friteuse Airfryer Philips Série 3000 NA352/00 à double panier permet de cuisiner avec une cuillère d'huile, voire sans huile, pour réduire l'apport en matières grasses tout en conservant le goût authentique des aliments. Ses deux bacs vous donnent la possibilité de varier les plaisirs et de cuisiner différents aliments simultanément.

D'une puissance de 2750 W et d'une capacité de 9 litres, cette friteuse Philips garantit un temps de chauffe rapide pour une cuisson efficace. Au niveau des fonctionnalités, l'appareil embarque un voyant de température, un thermostat réglable allant de 40°C à 200°C, une minuterie, un écran digital, un départ différé et une fonction pause pour un contrôle optimal de la cuisson.

Les futurs utilisateurs pourront également profiter du maintien au chaud, d'un arrêt automatique programmable et d'une résistance cachée qui ne requiert aucun entretien particulier. Sa cuve amovible facilite le nettoyage et permet de vidanger et de remplacer l'huile en toute simplicité.

Avec ses dimensions de 38.25 x 44.39 x 31.42 cm et son poids de 7,85 kg, la friteuse Philips NA352/00 dont le panier est compatible avec le lave-vaisselle trouvera parfaitement sa place dans la cuisine.