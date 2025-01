Airfryer Ninja Max Pro : la friteuse sans huile de 6,2 litres est à un prix imbattable !

Grâce aux soldes d’hiver, l’une des friteuses les plus appréciées de Ninja Kitchen est à un bon prix sur le site de la marque. Il s’agit du modèle Ninja Max Pro de 6,2 litres dont le prix est en baisse de quelques dizaines d'euros.

Très en vogue depuis quelques années, les friteuses sans huile s’invitent dans de plus en plus de cuisines. Petites, pratiques et polyvalentes, elles volent la vedette au four classique. Pendant les soldes d’hiver, le modèle Max Pro de Ninja Kitchen est à un prix promotionnel. C'est l’occasion de l’acheter moins cher, mais il ne faudra pas trop traîner.

Ninja Max Pro 6,2l : l’airfryer est à prix réduit pendant les soldes d’hiver

Au lieu de 149,99 €, le Ninja Max Pro de 6,2l est à 119,99 € en ce moment, ce qui représente une réduction de 20% qui ne se refuse pas. Si vous cherchez à vous équiper d’un airfryer pendant les soldes d’hiver, ce modèle est une valeur sûre pour son prix.

Il propose 6 fonctions de cuisson et permet notamment de faire frire (sans huile), de rôtir, de cuire, réchauffer ou encore de déshydrater. Et grâce à la fonction Max Crisp, vous pouvez faire cuire des aliments surgelés plus rapidement.

L’autre atout de cette friteuse sans huile est qu’elle offre une grande capacité de 6,2 litres, soit assez d’espace pour préparer des repas pour toute une famille. Elle peut par exemple contenir jusqu’à quatre blancs de poulet et permet de cuire jusqu’à 50% plus vite qu’un four traditionnel. De quoi gagner beaucoup de temps pour vos préparations au quotidien, mais aussi économiser jusqu’à 60% d'énergie.

Et comme tous les autres appareils de sa catégorie, l’airfryer Ninja Max Pro permet de faire frire vos aliments de manière plus seine, avec jusqu’à 75% de matières grasses en moins. Notez que la hauteur de la plaque de cuisson est ajustable pour gagner en espace ou en efficacité selon le type d’aliment, sa taille et le type de cuisson.

Enfin, si vous craignez le passage au lave-vaisselle, sachez que cet airfryer est facile à nettoyer. Vous pouvez retirer son compartiment principal, tout comme la plaque de cuisson pour l’entretien. Ils sont tous deux compatibles au lave-vaisselle.